Макрон дал подавшему в отставку премьеру Лекорню 48 часов на «обеспечение стабильности страны»

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Себастьяна Лекорню вернуться к работе после того, как он подал в отставку (Фото: Eliot Blondet/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон дал премьер-министру Себастьяну Лекорню, который 6 октября подал в отставку , 48 часов, чтобы урегулировать кризис, возникший после назначения нового правительства. Об этом пишет Politico в понедельник, 6 октября.

Французский президент попросил Лекорню вернуться к работе лишь через несколько часов после того, как принял его отставку.

Как отметили в администрации Макрона, он попросил премьер-министра продолжить финальные переговоры до вечера среды, чтобы «обеспечить стабильность страны и создать политическую платформу».

Позже Лекорню отметил, что согласился на просьбу Макрона.

«Я согласился на просьбу президента Республики провести окончательные переговоры с политическими силами относительно стабильности в стране. В среду вечером я сообщу главе государства, возможно ли это, чтобы он мог сделать все необходимые выводы», — написал Лекорню в соцсети Х.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Лекорню ушел в отставку менее чем через 24 часа после того, как Макрон объявил состав правительства, в котором остались большинство высокопоставленных членов предыдущего кабинета. Это вызвало критику со стороны оппозиционных партий, которые стремились к переменам.

Французская политика становится все более нестабильной из-за отсутствия какой-либо партии, которая имела бы парламентское большинство.

8 сентября Национальное собрание Франции объявило вотум недоверия правительству Франсуа Байру, который поддержали 194 депутата из 364. Правительство под руководством Байру предлагало сократить расходы на около 44 миллиарда евро для уменьшения государственного долга. План строгой экономии вызвал волну протестов со стороны профсоюзов и оппозиции.

9 сентября президент Эммануэль Макрон назначил Себастьяна Лекорню новым премьер-министром. До этого он занимал должность министра обороны.