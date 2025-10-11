Макрон повторно назначил Лекорню премьер-министром Франции

После недели напряженных политических переговоров президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 10 октября, официально повторно назначил Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра.

Об этом сообщил Елисейский дворец в коротком коммюнике, передает BFM TV.



«Президент Республики назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — говорится в заявлении без дополнительных уточнений.

Решение стало кульминацией недели интенсивных консультаций между Лекорню и представителями различных политических сил, направленных на поиск компромисса по составу правительства, способного принять государственный бюджет в установленные сроки.

Напомним, Себастьян Лекорню, который уже возглавлял правительство с начала сентября, неожиданно подал в отставку в прошлый понедельник, заявив, что «условия для выполнения миссии в Матиньоне больше не были соблюдены».

Несмотря на обещание президента назначить нового главу правительства до конца недели, Эммануэлю Макрону не удалось убедить социалистов и экологов присоединиться к диалогу. На встречу в Елисейском дворце были приглашены лидеры политических партий и главы парламентских групп — за исключением «Национального объединения» и «Непокорной Франции».

Таким образом, страна входит в новый политический этап с уже знакомым премьер-министром, который должен попытаться перезапустить правительственную динамику в условиях растущего напряжения между исполнительной властью и парламентом.