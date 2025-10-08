Может ли Макрон потерять кресло президента? Что и почему происходит во Франции, где череда отставок премьеров погрузила страну в невиданный хаос

Во Франции ушел в отставку уже третий премьер-министр за год , в стране снова дискутируют о возможности досрочных выборов, а президента Эммануэля Макрона призывают уйти в отставку даже его бывшие союзники. Долговременный французский политический кризис, пороховой бочкой которого является разделенный парламент, достиг своего апогея — его уже называют одним из худших периодов хаоса во Франции со времен основания Пятой республики в 1958 году.

NV напоминает, что происходит во Франции — второй по величине экономике ЕС, — чего ждать дальше и действительно ли Макрон может потерять пост президента.

Год под знаком хаоса: как досрочные выборы 2024-го погрузили Францию в кризис

Хотя Франция не является президентской республикой, глава государства в ней имеет немалые полномочия — с тех пор, как они были значительно усилены согласно новой Конституции 1958 года. Именно с тех пор существует действующая французская Пятая республика. Однако ее главный политический архитектор, генерал Шарль де Голль, задумал систему президентской власти так, что она должна была бы базироваться на поддержке большинства в Национальном собрании, напоминает The Wall Street Journal.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лишен такой возможности еще с лета 2022 года, когда по итогам тогдашних парламентских выборов его центристская политсила потеряла абсолютное большинство в Национальном собрании — нижней палате парламента Франции.

С тех пор монолитности нет ни в рядах власти, ни в оппозиции (как это было, когда Жак Ширак был президентом-правоцентристом, а Лионель Жоспен — премьер-министром от лагеря социалистов в 1997—2002 годах).