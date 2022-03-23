Деньги и льготы на обучение в РФ. Россия пытается втянуть белорусов в войну против Украины — разведка 23 марта, 11:44 Цей матеріал також доступний українською По данным украинской разведки, Россия предлагает участвовать белорусам в войне против Украины за вознаграждение (Фото:Минобороны Республики Беларусь / Telegram)

Россия ищет новые способы втянуть военнослужащих Беларуси в войну против Украины, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

«Сотрудники российских спецслужб изучают морально-психологическое состояние военнослужащих Беларуси и проводят „индивидуальные беседы“ с рядовым составом. Таким образом, путинские эмиссары пытаются склонить белорусских военных к участию в войне с Украиной, пусть даже не в составе ВС Беларуси», — отметили там.

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В разведке уточнили, что за выполнение «специальных задач» белорусам предлагается денежное вознаграждение в размере $1000−1500 в месяц. В дополнение россияне предлагают льготное обучение в российских военных вузах.

Такие случаи зафиксированы в подразделениях 103 воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси и Гомельской пограничной группе.

«Несмотря на это, среди белорусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации участия в боевых действиях. Те же, кто дал согласие, исключаются из списков личного состава своих подразделений для продления службы не в рядах ВС Беларуси», — добавили в ГУР МО.

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Там уточнили, что в настоящее время среди высшего военно-политического руководства Беларуси проходят споры о возможности привлечения к боевым действиям в Украине. Подавляющее количество личного состава, которые отказываются от участия, проверяются на связи с оппозицией. Нелояльных к РФ командиров заменяют.

20 марта в Генеральном штабе ВСУ заявили, что считают высокой угрозу наступления с территории Беларуси на Волынском направлении.

В НАТО считают, что Беларусь может «скоро» присоединиться к полномасштабной войне РФ против Украины.



Белорусский диктатор Александр Лукашенко ранее утверждал, что белорусская армия не будет участвовать в полномасштабной войне России против Украины.

Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летят самолеты, ракеты и идет военная техника. Также режим Александра Лукашенко разрешил перевозить по своей железной дороге российские ракеты. В белорусские морги свозят тела убитых в Украине российских оккупантов, а в белорусские больницы — раненых российских солдат.

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