Пригожин остановился в одном из отелей Минска, где нет окон — глава комитета по разведке Сената США 27 июня, 14:49 Евгений Пригожин покидает захваченный «вагнеровцами» военный объект в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава комитета Сената США по вопросам разведки Марк Уорнер утверждает, что главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин якобы находится в одном из отелей Минска, где нет окон.



Об этом он заявил в эфире MSNBC в понедельник, 26 июня.

В то же время мониторинговый проект Беларускі Гаюн сообщил о том, что бизнес-джет Пригожина приземлился на военном аэродроме Мачулищи в 07:40 во вторник, 27 июня.

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«Буквально, когда я выходил в эфир, он говорит, что в Минске, и это действительно так. Поймите, это только сообщение: он находится в одном из немногих отелей Минска, в котором нет ни одного окна», — сказал Уорнер.

По словам американского сенатора, он говорит об этом, потому что с начала развязанной РФ полномасштабной войны полномасштабной было несколько загадочных смертей влиятельных россиян, некоторые якобы выпадали из окон.

«Поэтому если он находится в Минске в отеле без окон, это по крайней мере показывает, что он думает о том, какие его отношения с Путиным на данный момент», — добавил Уорнер.

Вечером 24 июня Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Именно тогда его видели на публике последний разю Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану». Первое заявление после бунта он сделал 26 июня.

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

26 июня диктатор Владимир Путин дал «вагнеровцам» три варианта действий: продлить службу в России, подписав контракт с минобороны, вернуться к своим родственникам в РФ, уехать в Беларусь.

