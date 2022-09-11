На фоне успешного контрнаступления ВСУ Лавров заявил, что Россия не против переговоров с Украиной 11 сентября, 14:37 Россия демонстрирует гибкую позицию на фоне успешного контрнаступления ВСУ (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на фоне стремительного контрнаступления ВСУ на востоке Украины заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом.

Об этом российский министр сказал в интервью пропагандистскому телеканалу Россия-1.

«Наша позиция была изложена президентом. Мы не против переговоров, мы не отказываемся от переговоров», — сказал Лавров.

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Не обошлось и без традиционных для российской дипломатии угроз: по словам Лаврова «чем больше они [Украина] затягивают этот процесс, тем сложнее будет договориться».

«Здесь есть уже свежий исторический пример, когда в Стамбуле в конце марта была достигнута договоренность, причем на основе тех предложений, которые внесла украинская делегация. Мы поддержали этот подход. Украинцы сами от него отказались. Была через два дня устроена провокация в Буче», — соврал Лавров.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Москва и Киев в феврале-марте провели серию переговоров.

По словам украинских переговорщиков, сначала Москва выдвигала ультимативные требования, фактически требуя капитуляции Украины.

29 марта в Стамбуле состоялась очная встреча делегаций, по итогам которой украинская делегация презентовала идею новой системы гарантий безопасности для Украины в обмен на отказ Киева вступать в НАТО, которая предусматривала бы немедленную военную помощь в случае агрессии от стран-членов Совбеза ООН.

После этого Украина начала переговоры с возможными гарантами безопасности.

Впрочем, дальнейшие переговоры между Украиной и РФ прекратились на фоне того, как Кремль после вывода войск с севера Украины сосредоточился на цели полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

По словам участника украинской переговорной делегации, советника главы ОП Михаила Подоляка, переговоры все это время шли исключительно по гуманитарным вопросам.

Но через полгода войны российские планы захватить всю Донецкую область до 15 сентября провалились.

Вместе с тем ВСУ ведут активное контрнаступление на Харьковщине и за последние несколько дней сентября освободили уже больше территорий, чем Россия захватила с апреля.

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