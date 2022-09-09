Риторика Кремля с целью начать переговоры опоздала на два месяца — Бессмертный 9 сентября, 15:30 Попытки российского диктатора Владимира Путина добиться переговоров с Украиной, чтобы получить паузу в войне, будут безуспешными, уверен дипломат Роман Бессмертный (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Бессмертный в интервью Радио НВ заявил, что риторика Кремля с целью начать переговоры с Украиной опоздала на срок до двух месяцев.

Как рассказал Бессмертный Радио НВ ряд попыток Москвы склонить Киев к переговорам имеет только одну цель — «чтобы возникла пауза, растянутая во времени, а Кремль накопил силы и продолжал реализовывать свои планы».

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«В этом случае такая риторика опоздала на срок до двух месяцев примерно, если объективно посмотреть на ситуацию. Она была на грани возможного, когда разворачивалась драма вокруг блокированного подразделения Азов на комбинате Азовсталь в Мариуполе», — подчеркнул украинский дипломат.

По его словам, у российских властей «проблемы с объективностью оценки ситуации».

«Причем они, с одной стороны, будто тактику определяют абсолютно правильно — информационно разогревают ситуацию до максимума, используя разного рода информационно-психологические операции против Украины, но не могут уловить момент, когда Киев, скажем так, ослаб и может вести какой-либо диалог», — объяснил Бессмертный.

По его словам, это связано с тем, что тоталитарная машина далека от осознания того, что такое демократическое общество.

2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас для переговоров Украины с Россией нет «ключевого момента», поскольку оккупанты все хотят решать силой.

В последнее время Зеленский категорически отвергает возможности переговоров со страной-агрессором. Он подчеркивает: диалога не будет, пока Россия не перестанет обстреливать украинские города и убивать украинцев.

В конце июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность. Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

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