Украина с 6 сентября освободила больше территорий, чем Россия захватила с апреля — ISW 11 сентября, 11:28 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские защитники освободили более 3000 квадратных километров территории за последние пять дней с 6 сентября.

Об этом говорится в сводке аналитиков американского Института изучения войны (ISW) по итогам 10 сентября.

Отмечено, что в некоторых местах ВСУ прорвали российские позиции на глубину до 70 километров.

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«Украинские силы, скорее всего, захватят сам город Изюм в ближайшие 48 часов, если они еще этого не сделали. Освобождение Изюма станет самым значительным военным достижением Украины после победы в битве за Киев в марте», — говорится в сообщении.



Аналитики добавляют, что это предотвратило бы продвижение России на северо-запад Донецкой области вдоль трассы E40, которую российские военные пытались использовать для обхода украинских позиций на линии Славянск — Краматорск с фланга.

«Успешное окружение российских войск, бегущих из Изюма, приведет к уничтожению или захвату значительных российских сил и усугубит проблемы с живой силой и моральным духом россиян», — указывают аналитики.



Американцы отмечают, что российские военные корреспонденты также сообщали о проблемах при эвакуации из Изюма, указывая на то, что украинские силы хотя бы частично закрывают котел в некоторых районах.



Кроме того, ISW предполагает, что украинцы освободили Большой Бурлук 10 сентября, что позволит разместить силы Украины в пределах 15 километров от международной границы.

29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.



9 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ продвинулись на некоторых участках от двух до нескольких десятков километров и пообещали позже сообщить, какие именно населенные пункты были освобождены.



Также идет деоккупация украинских территорий на восточном направлении. По состоянию на 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области, среди которых Балаклея и Купянск.



10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября ВСУ освободили уже около 2 тысяч квадратных километров нашей территории.



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