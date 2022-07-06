Переговоры с РФ проходят только по гуманитарным вопросам — Подоляк

6 июля, 23:29
Подоляк рассказал о состоянии переговоров с РФ (Фото:Konkurent_ua/Twitter)

Подоляк рассказал о состоянии переговоров с РФ (Фото:Konkurent_ua/Twitter)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в данный момент с Россией ведет переговоры только подгруппа по гуманитарным вопросам.

«Определенные контакты есть, но на уровне гуманитарных подгрупп. Потому что постоянно нужно решать вопросы и обмена пленными, и обмена телами. И по возможности, все же гуманитарные определенные коридоры открывать и прочее. С точки зрения политико-дипломатического, сейчас на паузе», — заявил Подоляк в эфире украинского телемарафона.

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Он подчеркнул, что пауза в переговорах возникла из-за того, что РФ продолжает использовать свою армию как пушечное мясо для укрепления позиций.

«Потому что Россия, все же считает, что у них сейчас достаточно живой силы, которую будет не жалко использовать в качестве расходного материала, которого не жалко потерять на поле боя. То есть, они наверняка идут по этой иллюзии и они хотят получить определенные тактические поражения. Когда мы имеем определенные тактические победы, то мы бы смогли сесть за стол переговоров», — заявил Подоляк.

Советник Андрея Ермака назвал нереальными условия России, которые лишь откладывают войну на время.

«Российские условия неприемлемы в любом смысле. Потому что, они вообще не координируются с реальным миром. То есть они являются такими, которые будут просто откладывать войну на определенное время», — подчеркнул Подоляк.

https://www.youtube.com/watch?v=lpmzaVMl9VA
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Ранее Михаил Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.

Глава переговорной группы с Россией, народный депутат Давид Арахамия заявил, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

https://www.youtube.com/watch?v=P7yS3lOk4WA
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Переговоры Переговоры с Россией Война в Украине Михаил Подоляк Война России против Украины

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