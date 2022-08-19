Россия с помощью переговоров хочет выиграть время для продолжения агрессии — Подоляк

19 августа, 20:02
Советник главы ОП Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Советник главы ОП Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Россия пытается отвлечь внимание Украины и мирового сообщества, чтобы выиграть время для подготовки к продолжению реализации захватнической политики.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью интернет-изданию Wirtualna Polska.

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«Большое соглашение о войне и мире невозможно, потому что Россия в этом не заинтересована. В Кремле считают, что Украина должна быть стерта с лица земли военным путем. Также там есть намерения относительно Молдовы, Грузии и Казахстана. Хотят диктовать Европе правила игры. Мира в этих планах нет», — цитирует Подоляка пресс-служба Офиса президента.

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«Да, Россия хочет мирных переговоров. Однако это не искреннее предложение, а ловушка. Ибо речь идет не о прекращении войны, а об укреплении своих позиций. Она хочет закрепить территориальные достижения, пока находится на вершине военных возможностей», — добавил советник руководителя Офиса главы государства.

Он отметил, что с этой же целью Россия устраивает энергетический шантаж Европы в надежде, что нехватка газа в случае суровой зимы приведет к уменьшению поддержки Украины со стороны ЕС.

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«Предположим, Украина согласится и сядет за стол переговоров с Россией. Есть перемирие. Тогда Россия выдвигает ультиматум: Украина должна признать существующую линию фронта новой границей. Мы, конечно, не соглашаемся на аннексию четырех наших областей. Боевые действия возобновляются. Тогда российская пропаганда распространяет в Европе месседж: смотрите, война закончилась, но Украина снова атакует. Они делают нас инициаторами нового этапа войны», — объяснил Подоляк.

По его мнению, в Европе могут не понять настоящие мотивы агрессора, поскольку там долго существовало мнение, что Россия является хорошим партнером с огромным ресурсным потенциалом. Включение ее в одно экономическое пространство должно усилить безопасность в регионе.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Украина-Россия Переговоры с Россией Михаил Подоляк Война России против Украины

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