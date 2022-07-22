Зеленский о переговорах с Путиным: Пока им не набьют лицо, они ничего не поймут

22 июля, 22:26
Владимир Путин и Владимир Зеленский (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS, REUTERS/Valentyn Ogirenko, коллаж НВ)

Владимир Путин и Владимир Зеленский (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS, REUTERS/Valentyn Ogirenko, коллаж НВ)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на сегодня неуместно вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Сначала нужно освободить захваченные территории.

В интервью The Wall Street Journal он уточнил, что украинская сторона отчаянно пыталась найти дипломатическое решение военного конфликта с Москвой до вторжения 24 февраля 2022 года, но Путин три года не отвечал на звонки.

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«Он пришел сюда без разговоров, убил людей, переселил 12 миллионов, а теперь говорит, что Украина не хочет вести переговоры. Они просто убивают людей, разрушают города, входят туда, а потом говорят: „Давайте договариваться“. С кем они могут говорить? С камнями? Они покрыты кровью, и эту кровь невозможно смыть. Мы не позволим им смыть это», — отметил Зеленский.

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Он подчеркнул, что после пяти месяцев войны граждане Украины не настроены на переговоры с Россией.

«Общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться о том, что делать и как нам жить в будущем. Наши люди убеждены, что мы можем это сделать. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше погибнет… Мы бы предпочли провести деоккупацию невоенным путем и спасти жизни людей. Но мы имеем дело с теми, с кем имеем дело. Пока им не набьют лицо, они ничего не поймут», — добавил президент.

Зеленский такжже сравнил Путина с питоном, который хотел проглотить Украину, но теперь рискует лопнуть.

https://www.youtube.com/watch?v=m_Q2RkfYgo0&t=2s
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Переговоры с Россией Владимир Зеленский Военные преступления РФ Война России против Украины

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