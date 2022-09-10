«Это только начало». Михаил Подоляк — о креативном контрнаступлении ВСУ на десятках направлений, репарациях и переговорах с Россией. Интервью

10 сентября, 16:32
Эксклюзив НВ
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Спецназовцы ЦСО А в Купянске (Фото:Служба безопасности Украины / Facebook)

Спецназовцы ЦСО А в Купянске (Фото:Служба безопасности Украины / Facebook)

Автор: Власта Лазур

Украинские военные освободили Купянск, а также Балаклею Харьковской области. На сегодняшний день уже известно об освобождении территории, общей площадью более 2500 кв.м.

Что происходит на фронте и как на это реагируют в Кремле и лично российский диктатор Владимир Путин, в интервью Радио НВ рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=TD0uSKMyP5M&t=179s

— Вижу хорошие новости: украинские военные публикуют фотографии из освобожденного Купянска. Можете детализировать, если вам что-нибудь известно?

— Было бы правильнее, чтобы подтверждение конкретной информации о событиях на поле боя было от Генштаба или от верховного главнокомандующего. Это было бы верно.

Все, что публикуют наши ребята с передовой, — это тоже правильно, потому что они дают эмоциональное восприятие того, что происходит сейчас.

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Но официальные подтверждения исходя из того, что это только начало большого контрнаступления, должны давать только военные. Почему? Они ясно понимают, как будут дальше развиваться события; нужно ли нам анонсировать, куда мы будем дальше идти или нет; нужно ли говорить, что мы уже забрали определенные населенные пункты, давать этому подтверждение для того, чтобы россияне перебрасывали туда определенные резервы и т.д.

На мой взгляд, контрнаступление Украины (и это все видят) стратегически по-другому выглядит. Это не конкретное направление. К примеру, на Купянск идем почему? Потому что это логистический центр, важный для того, чтобы обескровить всю восточную группировку, которая находится в Харьковской области.

https://www.youtube.com/watch?v=Akb8TzTFoO0

Наше контрнаступление идет одновременно на десятках направлений: где-то — более мощно, где-то — менее мощно. Но идут активные действия по деблокаде на юге, на мелитопольском, харьковском направлениях. Очень активно идет продвижение (имею в виду не территориальное, а с точки зрения уничтожения вражеской инфраструктуры) на донецком, луганском [направлениях]. Там, кстати, самая тяжелая ситуация. Я считаю, что это ключевое направление, по которому мы должны работать.

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Теги:   Россия Владимир Путин СНБО Украина-Россия Кремль Санкции против России Наступление Переговоры с Россией Репарации Контрнаступление Санкции Радио НВ Офис президента Украины Виталий Данилов Михаил Подоляк Война России против Украины

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