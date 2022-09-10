«Это только начало». Михаил Подоляк — о креативном контрнаступлении ВСУ на десятках направлений, репарациях и переговорах с Россией. Интервью 10 сентября, 16:32 Эксклюзив НВ Спецназовцы ЦСО А в Купянске (Фото:Служба безопасности Украины / Facebook)

Что происходит на фронте и как на это реагируют в Кремле и лично российский диктатор Владимир Путин, в интервью Радио НВ рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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— Вижу хорошие новости: украинские военные публикуют фотографии из освобожденного Купянска. Можете детализировать, если вам что-нибудь известно?

— Было бы правильнее, чтобы подтверждение конкретной информации о событиях на поле боя было от Генштаба или от верховного главнокомандующего. Это было бы верно.

Все, что публикуют наши ребята с передовой, — это тоже правильно, потому что они дают эмоциональное восприятие того, что происходит сейчас.

Но официальные подтверждения исходя из того, что это только начало большого контрнаступления, должны давать только военные. Почему? Они ясно понимают, как будут дальше развиваться события; нужно ли нам анонсировать, куда мы будем дальше идти или нет; нужно ли говорить, что мы уже забрали определенные населенные пункты, давать этому подтверждение для того, чтобы россияне перебрасывали туда определенные резервы и т.д.

На мой взгляд, контрнаступление Украины (и это все видят) стратегически по-другому выглядит. Это не конкретное направление. К примеру, на Купянск идем почему? Потому что это логистический центр, важный для того, чтобы обескровить всю восточную группировку, которая находится в Харьковской области.

Наше контрнаступление идет одновременно на десятках направлений: где-то — более мощно, где-то — менее мощно. Но идут активные действия по деблокаде на юге, на мелитопольском, харьковском направлениях. Очень активно идет продвижение (имею в виду не территориальное, а с точки зрения уничтожения вражеской инфраструктуры) на донецком, луганском [направлениях]. Там, кстати, самая тяжелая ситуация. Я считаю, что это ключевое направление, по которому мы должны работать.

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