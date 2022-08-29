«Новая фантазия». Кремль требует, чтоб оккупанты вышли на админграницу Донецкой области до 15 сентября — советник мэра Мариуполя

29 августа, 11:16
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Кремль требует от оккупантов, чтоб они вышли на административную границу Донецкой области до 15 сентября, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«По нашей информации из кремля поступила новая фантазия: указание — выйти на границу Донецкой области до 15.09», — написал он.

По его словам, вновь возобновилась подготовка к «референдуму».

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Андрющенко заявил, что оккупанты пытаются сформировать четыре избирательных комиссии, но пока безуспешно.

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«Одновременно председатели ОСМД и КДН получили указание на уточнение персональных данных мариупольцев. Начались массовые обзвоны всех с вопросом, планируют ли люди голосовать», — написал он.

По информации Андрющенко, дата не объявляется, отвечают что докажут дополнительно.

https://www.youtube.com/watch?v=k2Y6W13F3AM
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Кремль Война России против Украины

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