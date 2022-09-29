Суперагент, Лакей, Узник и другие. Politico назвало 12 вариантов замены Путину 29 сентября, 21:15 Диктатор Путин более 22 лет сохраняет власть (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Катастрофическая военная авантюра Владимира Путина в Украине повысила вероятность того, что его 22-летнее правление подходит к концу. Как самодержец может покинуть кресло в Кремле и кто может стремиться его заменить — выяснило издание Politico.



Журналисты видят 12 потенциальных преемников Путина — 11 человек и один коллегиальный орган. Рассматривался и «мирный» уход диктатора, и переворот. После краткой характеристики каждого варианта по пятибалльной шкале оценивается его вероятность и опасность транзита.

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НВ предлагает перевод статьи, которая вышла под заголовком После Путина: 12 человек, которые готовы разваливать Россию дальше.

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Спустя семь месяцев агрессивной войны российского президента его войска понесли огромные потери в живой силе и технике и стремительно отступают на востоке Украины. Мобилизация сотен тысяч человек после приказа Путина на прошлой неделе превратилась в хаос, что вызвало упреки даже со стороны его пропагандистов и политических союзников.

69-летний автократ находится у власти с 2000 года, когда он сменил больного Бориса Ельцина после того, как Россия вступила во вторую войну в Чечне. Шансы на то, что Путин уйдет в ближайшее время, пока невелики, но ясно, что последствия военной авантюры ослабили его цепкую хватку.

Вот сценарии, при которых правление Путина может закончиться, и претенденты на его место.

«Тихий» транзит

Путин приложил невероятные усилия, чтобы оттеснить возможных соперников и переписать конституцию ради сохранения власти. Шанс, что он добровольно уступит место новому лидеру, ничтожно мал, но его уже нельзя не учитывать.

Суперагент — Николай Патрушев

Если Путин признает, что его позиции стали несостоятельны, наблюдатели видят в Николае Патрушеве наиболее вероятного преемника. Бывший глава ФСБ, а ныне секретарь Совета безопасности России имеет то преимущество, что разделяет с Путиным мировоззрение, пронизанное враждебностью к Западу вообще и к США в частности.

Если уж на то пошло, взгляды Патрушева даже более экстремальны: на заседании Совбеза в феврале, за несколько дней до того, как Путин приказал ввести войска в Украину, Патрушев обвинил Вашингтон в том, что он преследует скрытые цели, направленные на «распад Российской Федерации». Знакомая фраза: много лет назад Патрушев обвинил бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт в том, что она сказала, будто Сибирь и Дальний Восток не должны принадлежать России. На самом деле это утверждение не имело никаких оснований. Это привело к предположению, что оно родилось в рамках сверхсекретного проекта, в ходе которого московские шпионы нанимали телепатов для доступа к мыслям западных лидеров.

Поскольку Путин большую часть времени не покидает Кремль, Патрушев стал играть более активную роль, недавно посетив Китай на фоне растущей обеспокоенности в связи с войной. Однако возраст не на стороне Патрушева: ему 71, он на два года старше Путина, следовательно, если он станет президентом, скорее всего, это будет лишь переходная фигура.

Вероятность: 3

Опасность: 4

Лакей — Дмитрий Медведев

Если кому Путин и может доверять, так это Дмитрию Медведеву: в 2008 году российский лидер подарил президентский пост своему ближайшему помощнику еще по работе в Санкт-Петербурге. Рокировка позволила Путину сохранить власть в своих руках, соблюдая при этом конституционные ограничения по срокам полномочий. Медведев должным образом охранял президентское кресло, заслужив признание как модернизатор — пользуясь iPad и путешествуя по Силиконовой долине. Но когда его четырехлетний срок истек, Медведев смиренно уступил место Путину, вернувшемуся в Кремль.

Медведев проработал еще восемь лет на посту премьер-министра, прежде чем в 2020 году стал заместителем председателя Совета безопасности, где снова подчинялся непосредственно Путину. Война жестоко обошлась с Медведевым, чьи попытки избавиться от имиджа менее злобного путинского близнеца, изображая из себя ядерного безумца, были заглушены взрывами истерического смеха читателей его Telegram-канала. В свои 57 лет Медведев еще достаточно молод, чтобы снова править Россией, но его собственная судьба неразрывно связана с судьбой Путина.

Вероятность: 2

Опасность: 2

Телохранитель — Алексей Дюмин

Говорят, Алексей Дюмин однажды спас Путина от ночного нападения бурого медведя, разрядив обойму табельного пистолета у ног зверя, который угрожающе вырос в дверях их хижины в горах. Бесстрашный, преданный, но все же гуманный (медведь-то выжил) — кто лучше подходит для того, чтобы сменить Путина, обеспечив при этом пожилому государственному деятелю комфортную пенсию и отсутствие судебного разбирательства в Гааге за военные преступления?

Высокопоставленный ветеран Федеральной службы охраны — ответ России преторианской гвардии имперского Рима — Дюмин также добился успеха в качестве командира спецназа в ходе операции 2014 года по аннексии Крымского полуострова. Два года спустя Путин назначил его губернатором Тульской области (позже он был переизбран с большим перевесом голосов). По некоторым данным, Дюмин является фаворитом Путина, но его привилегированный статус сделает его уязвимым, если в Кремле вспыхнет борьба за власть.

Вероятность: 2

Опасность: 3

Царёк — Дмитрий Патрушев

Союзники Путина в Кремле не молодеют, но это не значит, что режим не будет стремиться увековечить себя. Именно Николай Патрушев, вскоре после назначения директором ФСБ в 2000 году, назвал российскую шпионскую элиту «новым дворянством». Спустя поколение его сын Дмитрий Патрушев превратился в царька и… вероятного преемника Путина. 44-летний мужчина, ранее окончивший академию ФСБ и возглавлявший государственный Россельхозбанк, был назначен министром сельского хозяйства в 2018 году.

Дмитрий Патрушев / Фото: mcx.gov.ru

Какой бы отдаленной ни была перспектива, наличие «наследного принца» может ослабить опасения в мире, что Россия, потерпев поражение на Украине, начнет самоубийственную ядерную эскалацию. У наследника инстинкт выживания по определению сильнее, чем у сумасшедшего диктатора, отсиживающегося в подземном бункере.

Вероятность: 1

Опасность: 1

Свержение

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Несмотря на все разговоры об управляемой преемственности, история показывает, что обитатели Кремля, как правило, покидают его ногами вперед: Владимир Ленин и Иосиф Сталин умерли естественной смертью, как и Леонид Брежнев и два следующих генсека. Последним действующим главой российского государства, которого убили, был царь Александр II в 1881 году.

Однако есть прецеденты смещения лидеров — Никита Хрущев в 1964 году и Михаил Горбачев, чей уход в 1991-м положил конец Советскому Союзу. Как часто бывает, борьба за престолонаследие велась среди конфидентов Кремля, как гласит известное сравнение британского военного лидера Уинстона Черчилля — «бульдожья драка под ковром».

Тройка

Возможно, наиболее близкая историческая параллель с авторитарным Путиным — это Сталин, чья смерть в 1953 году спровоцировала борьбу за власть, после которой победившая «тройка» оказалась недолговечной: ее история закончилась казнью одного из ее членов, ненавистного бывшего шефа охранки Лаврентия Берии. В 1955 году Хрущев отодвинул на второй план премьера Георгия Маленкова, став неоспоримым лидером как Коммунистической партии, так и правительства. Через год он выступил с секретной речью, осуждающей культ личности Сталина, что положило начало оттепели после многолетнего террора.

Напрашивается вывод, что если Путина свергнут, выведут из строя или убьют, а его место займет коллективное руководство, то это может привести к деэскалации прокси-войны России с Западом. «Тяжеловесы в элите настроены против войны. Им это никогда не нравилось», — утверждает Найджел Гулд-Дэвис, бывший посол Великобритании в Беларуси, который сейчас является старшим научным сотрудником по России и Евразии в Международном институте стратегических исследований.

Смена режима в автократиях обычно происходит изнутри, отмечает Гулд-Дэвис. Он оценивает вероятность управляемого перехода как «нулевую». Путин упустил шанс организовать такой транзит, когда переписывал конституцию два года назад. Эксперт добавляет: «Теперь его положение в большей опасности — нет никаких гарантий мирной жизни после ухода».

Рассуждать, кто может замышлять свержение Путина, — дурацкая затея, но, если верить истории, «силовики» в Совете безопасности будут в этом замешаны, какими бы лояльными Путину они сейчас ни казались. Остерегайтесь Патрушева-старшего, директора ФСБ Александра Бортникова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и министра обороны Сергея Шойгу (хитрого и живучего, который, при этом, отвечал за армию в ужасной войне).

Вероятность: 4

Опасность: 2

Премьер — Михаил Мишустин

Статья 92.3 конституции России гласит, что во всех случаях, когда президент не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет премьер-министр. Это ставит Михаила Мишустина в выгодное положение, чтобы занять пост и.о. главы государства, если Путин серьезно заболеет или будет убит. 56-летний Мишустин был главным сборщиком налогов в России до того, как был назначен премьер-министром в 2020 году — как раз когда Путин протолкнул конституционные изменения, которые фактически открыли ему путь к пожизненному президентству.

Михаил Мишустин / Фото: Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS

Лысый крепыш Мишустин верно служил кризисным менеджером, стремясь свести к минимуму экономические последствия западных санкций. Здесь есть потенциальный трюк: если Путина признают недееспособным, конституция прямо не позволяет ему организовать возвращение на трон, когда он выздоровеет. Может быть, дело в пословице «кто успел — тот и съел?»

Вероятность: 1

Опасность: 2

Москвич — Сергей Собянин

Типичный «свой человек», мэр Москвы Сергей Собянин может стать претендентом на место Путина, если протесты в столице обострятся до такой степени, что репрессии перестанут приносить пользу, а для завершения транзита потребуется конструктивное взаимодействие. Это ни в коем случае не базовый сценарий: протесты против приказа Путина о мобилизации далеки от масштабов Евромайдана в Киеве, который привел к отстранению президента Украины Виктора Януковича от власти в начале 2014 года.

За 12 лет своего пребывания на посту Собянин показал себя непримечательным, но компетентным политиком-технократом. Он проделал неплохую работу по превращению мегаполиса в более пригодный для жизни город — привел в порядок парки, отреставрировал исторические здания и модернизировал общественный транспорт, пока большая часть этого прогресса не была сведена на нет войной и санкциями. 64-летний экс-губернатор богатой нефтью Тюменской области (с 2001 по 2005 год) также побывал главой кремлевской администрации (с 2005 по 2008 год) и заместителем премьер-министра Путина (с 2008 по 2010 год).

Вероятность: 1

Опасность: 2

Шансы оппозиции

Патологическая решимость Путина стереть Украину с карты проистекает из его страха перед тем, что она может экспортировать в Россию народную «цветную» революцию. Украинцы не один раз, а дважды смещали своих лидеров путем мирного протеста, во время Оранжевой революции 2004—2005 годов и на Евромайдане десятилетие спустя. Может ли такое случиться?

Узник — Алексей Навальный

Активист и борец с коррупцией Алексей Навальный мог бы стать главным кандидатом в лидеры цветной революции в России. Десять лет назад именно он помогал организовать акции протеста против возвращения Путина на пост президента. Эти демонстрации — крупнейшие в постсоветской России — в конечном итоге провалились. Но Навальный упорствовал, направив свои усилия на разоблачение коррупции. В ответ государство отравило его нервно-паралитическим веществом и посадило в тюрьму по сфабрикованным обвинениям в мошенничестве.

Алексей Навальный / Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina//File Photo

Проявляя необычайное мужество, Навальный продолжает выступать против войны из-за решетки. Но его шансы повторить путь Нельсона Манделы из тюремной камеры на пост президента невелики. Возможно представить сценарий, при котором Путина свергнут, а следующий лидер России в качестве жеста примирения с Западом освободит политических заключенных, таких как Навальный, журналист Владимир Кара-Мурза или видеоблогер Илья Яшин. Но это был бы только первый шаг на долгом и извилистом пути к власти в стране, где еще предстоит провести свободные и честные выборы.

Вероятность: 1

Опасность: 1

Изгнанник — Михаил Ходорковский

Бывший нефтяной магнат Михаил Ходорковский — еще один критик режима, который бросил вызов Путину и проиграл, в итоге лишившись своей нефтяной империи ЮКОС. Его бросили в тюрьму на 10 лет, а затем вынудили отправиться за рубеж. Его фонд Открытая Россия продолжает кампанию за реформы, но сам Ходорковский не проявляет явного стремления организовать триумфальное возвращение и играть руководящую роль в постпутинской России.

59-летний Ходорковский решительно поддерживает сопротивление Украины российской агрессии, призывая Запад поставлять больше оружия. Однако его история как жесткого бизнесмена не забыта пожилыми россиянами, которые до сих пор хранят горькие воспоминания о хаотических годах правления Ельцина, когда клика олигархов накопила огромные активы посредством коррупционной приватизации, лишившей страну ее советского промышленного наследия.

Вероятность: 1

Опасность: 1

Путч

Хотя в современной России нет истории успешных военных переворотов, было бы ошибкой исключать возможность свержения Путина в результате вооруженного заговора. Вот некоторые ключевые игроки, которых следует учитывать, если следующий правитель России будет выбран под дулом пистолета.

Мясник — Михаил Мизинцев﻿

Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов несут ответственность за провальную войну, что фактически исключает их из числа тех, кто заслуживает доверия, в случае любых действий военного истеблишмента по захвату власти. В России нет традиции путчей, устроенных недовольными офицерами.

Но есть один генерал, чья карьера процветает после того, как он заработал репутацию благодаря своей шокирующей жестокости: Михаил Мизинцев, «мариупольский мясник». Он руководил осадой, в ходе которой погибло более 20 000 мирных жителей, прежде чем портовый город пал в мае. Его только что повысили до заместителя министра обороны, отвечающего за логистику, поскольку Россия стремится переломить ситуацию на фронтеосле успешного наступления Украины и положить конец мобилизационному хаосу. Мизинцев, возможно, не является прямым претендентом на власть, но в ближайшие дни и недели за ним стоит понаблюдать.

Вероятность: 1

Опасность: 3

Полевой командир — Рамзан Кадыров

Чеченский лидер Рамзан Кадыров, называющий себя «путинским пехотинцем», является одним из самых известных сторонников войны России в Украине. Он характеризует конфликт как разборки между его личной армией и украинскими врагами, которых он клеймит неонацистскими «дьяволами». Впрочем, его войска лучше показали себя в TikTok и других видеоприложениях для смартфонов, чем на поле боя.

Кадыров — блестящий, хотя и хамовитый, пропагандист режима: его Telegram-канал насчитывает более 2,6 млн подписчиков. Тем не менее любая попытка использовать слабость Путина для продвижения собственного политического имиджа подвергла бы его серьезному риску, считает парижский экономист Сергей Гуриев. «Люди Кадырова опасны, но их ненавидят», — говорит Гурьев, соавтор книги Спин-диктаторы о современных разновидностях тирании. Вероятнее, утверждает Гуриев, что Кадыров будет добиваться большей автономии или независимости для Чечни, если в России произойдут политические потрясения.

Вероятность: 1

Опасность: 5

Наемник — Евгений Пригожин

Если кто-то и похож сейчас на российского главнокомандующего, так это Евгений Пригожин, бизнес-олигарх, известный как «повар Путина», возглавляющий армию наемников Вагнера. В этом месяце 61-летнего Пригожина сняли на видео, когда он произносил речь во дворе тюрьмы, вербуя осужденных и обещая им свободу, если они шесть месяцев будут сражаться за Россию в Украине и выживут. На других съемках видно, как он прибывает на вертолете на ночную встречу с помощниками и присутствует на похоронах одного из своих бойцов. «Вагнеровцы рассказывают мне, что в любое время проголосуют за него, а не за Путина, и мне кажется, что он чует кровь», — написал в Твиттере Христо Грозев из Bellingcat.

Однако для развития событий, при котором боевик, подобный Пригожину, получил бы шанс на власть, потребовался бы ошеломляющий перелом на фронте, при котором большая часть территории, на которую претендует Россия с 2014 года, была бы потеряна, а по улицам российских городов бродили бы полчища недовольных солдат, вернувшихся с войны. «Должен был бы произойти абсолютно катастрофический коллапс государства», — говорит писатель Марк Галеотти, написавший книги об истории России, войне, шпионаже и организованной преступности.

Такого прецедента в позднеимперской, советской и новейшей истории нет: ближайшими параллелями могут служить революционные события 1905 и 1917 годов, последовавшие за военными катастрофами. В 1905-м царь Николай II удержал власть, согласившись на ограниченные демократические реформы. В феврале 1917-го его свержение привело сначала к формированию либерального временного правительства, а революционеры-большевики во главе с Лениным захватили власть в октябре того же года.

Вероятность: 1

Опасность: 5+