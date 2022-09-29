Путин приблизил роковой момент 29 сентября, 07:13 Эксклюзив НВ Павел Баев: Путин руководствуется страхом потерять власть (Фото:REUTERS)

Обращение президента России ВладимираПутина к народу может оказаться одной из его самых роковых ошибок в своей катастрофической войне против Украины

В своей 15-минутной заранее записанной речи Путин объявил о поддержке референдумов в четырех украинских регионах, заявил о частичной мобилизации в России, обвинил Запад в агрессивной «русофобии» и угрожал применить ядерное оружие. Российский диктатор завершил свое выступление выражением уверенности в поддержке российских граждан. Но эта поддержка оказалась иллюзией.

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Псевдореферендумы в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, Украина сочла юридически ничтожными, их осудил Запад и проигнорировал Китай. Более того, очевидно, что «угрозы Запада уничтожить Россию» — не что иное, как плод воображения Путина и фальшивая пропагандистская паника. Однако в этом контексте крайне важно изучить связь между решением о частичной мобилизации и эскалацией ядерного шантажа.

В советских стратегических руководствах мобилизация жестко планировалась и жестко управлялась, сейчас же происходит противоположное. Студентов забирают прямо с пар, а задержанным на протестах против мобилизации мужчинам в ОВД выдают повестки. Власти в регионах пытаются организовать публичные митинги в поддержку мобилизации и загрести как можно больше мужчин среднего возраста, чтобы выполнить заданные Кремлем цифры. Новый бряцающий оружием тон пропагандистской кампании вызвал панику у многих из тех, кто остался равнодушным к проведению «СВО». В результате тысячи автомобилей застряли в очередях на пограничных переходах в Грузию и Казахстан, а цены на авиабилеты в Турцию и на все доступные зарубежные направления взлетели до небес.

Мобилизация стала суровым тестом на общественную поддержку украинской войны.

До мобилизации такая поддержка была вялой и подпитывалась тщательно культивируемым представлением о том, что «СВО» не сказывается на повседневной жизни в РФ. Эта иллюзия теперь разрушена.

Военно-бюрократический аппарат также вышел за рамки своих возможностей.