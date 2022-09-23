«Услышал крах недоимперии». Кадыров уже начал думать, что будет после Путина — Огрызко 23 сентября, 15:04 Глава Чечни Рамзан Кадыров (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своих заявлениях с критикой Кремля уже начал показывать, что является исключительно единственным хозяином в Грозном и начинает думать о своих перспективах после краха Путина, рассказал Радио НВ Владимир Огрызко, эксминистр иностранных дел Украины.

«Здесь вопрос в другом. Здесь вопрос в том, что Кадыров уже давно не подчиняется министерству обороны Российской Федерации, он уже давно имеет свою армию, которая называется какой-то там "гвардией", но это не имеет никакого значения. Он уже давно руководит всеми силовыми структурами в Чечне так, как он считает это целесообразным. Там российские законы фактически уже давно не действуют, формально - да, а реально - нет», — сказал Огрызко.

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Своими резкими заявлениями глава Чечни демонстрирует, что российские законы там формальны, и все на месте решает он, считает экс-министр.

«Он просто так показал, что: я буду решать сам, что происходит в Чеченской республике, потому что вы не способны в Москве решить то, что делается у вас, поэтому не лезьте ко мне. <...> Хотя на словах он будет говорить, что он "первый и последний солдат Путина", целовать ему сапоги и так далее», - добавил дипломат.

Кроме того, по словам Огрызко, Кадыров прекрасно понимает приближение конца современной России и обдумывает пути сохранения власти в будущем.

«Но в сущности Чечня сейчас демонстрирует, что она сама будет принимать решение о своем будущем. И вы знаете, при всем том, что этот бандит говорит о своей искренней преданности России и тому подобное, я думаю, что он как хитрый лис уже давно услышал, что дело идет уже к завершению этой недоимперии и сейчас нужно думать о том, что будет после нее. И вот он сейчас начинает демонстрировать четко и ясно наружу, что «говорить о будущем Чечни нужно не с Москвой, а со мной», – подытожил он.

В последнее время Рамзан Кадыров все активнее критикует решение Кремля, в том числе состоявшийся 21 сентября обмен пленными.

«Крайне недоволен вчерашним обменом. Даже сама ситуация для меня в целом неясна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, совещались. А тут… Я понимаю, наверху у Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих», — написал Кадыров в собственном Telegram.

Его разозлило, что обмен прошел «на украинских условиях». Кадыров считает, что теперь российские оккупанты сочтут, что пленных брать не стоит.

Накануне Кадыров заявил, что указ президента России Владимира Путина о мобилизации не будет выполняться в его республике. Он заявил, что республика и так «перевыполнила план».



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