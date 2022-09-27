Хуже Путина? Кто может стать преемником российского диктатора и чего от него можно ждать 27 сентября, 16:00 В России считают, что Путин может передать власть Дмитрию Патрушеву (справа), что фактически будет означать приход к власти его отца Николая Патрушева (слева) (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov, кадр видео Телеканал «ТВ-Экспресс» via YouTube, коллаж НВ)

Неудачи российского диктатора Владимира Путина в Украине вызвали новую волну обсуждений того, кто может стать его преемником, и решит ли новый глава РФ остановить войну.

Издание Foreign Affairs обращает внимание на то, что в постсоветской России фактически не было дворцовых переворотом, если не считать противостояние бывшего российского президента Бориса Ельцина с Советом Министров в 1993 году, которое было публичным.

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В связи с этим авторы статьи считают, что возможный дворцовый переворот в РФ будет похож на перевороты советских времен, особенностью которых они называют отсутствие идеологического противостояния между соперниками. Главными мотивами советских переворотов были голые амбиции и личные взаимоотношения в среде политической элиты.

При этом, хотя армия и спецслужбы сыграли существенную роль в оказании помощи советским лидерам в приходе к власти, их руководители так и не смогли возглавить страну сами — из-за чего Советский Союз так и не стал военной хунтой.

Издание предполагает, что Путин сделает все возможное для того, чтобы остаться при власти до своей смерти, но при этом публикует достаточно длинный список его потенциальных преемников, среди которых

министр обороны Сергей Шойгу — «аппаратчик с выдающейся родословной, но с безнадежно запятнанным военным послужным списком», которого авторы статьи считают маловероятным кандидатом, хотя и отмечают, что его поддержка понадобится любому, кто захочет прийти к власти после Путина;

глава Совбеза РФ Николай Патрушев — его в статье называют маловероятным кандидатом из-за возраста ( он на год старше Путина);

он на год старше Путина); бывший президент Дмитрий Медведев, прибегающий сейчас к агрессивной риторике, но которого, тем не менее, никто не воспринимает всерьез;

председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, чей контроль над главным законодательным органом страны, мог бы помочь ему легитимизировать свою власть;

премьер-министр Михаил Мишустин — его авторы статьи считают способным технократом и темной лошадкой;

бывший премьер-министр Сергей Кириенко, который по поручению Путина занимается надзором за оккупированными территориями;

бывший телохранитель Путина и глава Нацгвадии Виктор Золотов;

бывший телохранитель Путина и министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков.

Еще двух кандидатов на роль преемника Путина Foreign Affairs называет аутсайдерами — это глава Чечни Рамзан Кадыров и «повар Путина», основавший ЧВК Вагнера, Евгений Пригожин.

Российский правовед Марк Фейгин в интервью Евгению Киселеву также выражает сомнение, что место Путина смогут занять Кадыров либо глава ФСБ Александр Бортников. Однако он называет еще одного кандидата — сына Николая Патрушева — Дмитрия Патрушева, который сейчас занимает должность министра сельского хозяйства.

«Это действительно происходит. Я просто уверен, что это происходит. Патрушев-младший, ему 42 года, по-моему, нормальная биография в их представлении, их „Гарвард“ (это академия ФСБ) и плюс аппаратная лестница, которую он пробежал до министерской должности. Могут сделать его вице-премьером, из вице-премьера куда-то метнуть. Это вполне рабочая конструкция», — считает Фейгин.

При этом он отмечает, что Патрушев-младший и его отец «это одно и то же в данном случае».

По его словам, Патрушева не захотят видеть во главе РФ часть представителей структур КГБ.

«Это шило на мыло. Был Путин, стал Патрушев. Никакого изменения, прежде всего, для Запада. А как договариваться на тему „снимите с нас санкции“? Что с Дмитрием Патрушевым договариваться?» — сказал юрист.

Фейгин также отметил, что по закону преемником Путина должен стать Мишустин, что было бы не худшим вариантом для РФ, но этого, скорее всего, не произойдет.

Российский политический аналитик и историк Валерий Соловей в интервью Дмитрию Гордону тоже заявил о высокой вероятности транзита власти в РФ «клану Патрушева».

По его словам, Путин переживает период упадка и ухудшения как психического, так и физического состояния, что связано не только со стрессом, но и «с логикой физиологических процессов».

«Горизонт его приближается, об этом знает его окружение. Оно прекрасно знает, оно ждет, когда он наконец даст старт тому транзиту, который он обещал — транзит в пользу группировки Патрушева. Его окружение знает, что эти физиологические процессы влияют непосредственным образом на адекватность оценки ситуации, на принятие решений», — заявил политический аналитик.

Соловей не исключил, что элита во власти постпутинской России будет «объяснять все то, что произошло тем, что я сейчас экивовками пытаюсь донести». Он подчеркнул, что российская элита «прекрасно знает в чем дело», но «испытывает стокгольмский синдром».

Политический аналитик отметил, что даже Патрушев (Николай Патрушев — ред.), которого считают ястребом, — не сторонник мобилизации.

«Он ее готовил, но он не сторонник: он видит слишком много рисков и слишком много негативных последствий. Военные — не сторонники. То есть, даже силовая часть российского истеблишмента сейчас выступает за то, чтобы выползти из этого и начать договариваться с Украиной, даже идя на очень серьезные уступки. И эти уступки, в частности, обсуждались во время консультаций с американцами, но с американской стороны в одностороннем порядке как раз после украинского контрнаступления консультации были прерваны», — заявил Соловей.

По его словам, «обсуждалось фактически все, за исключением Крыма», но США этому не доверяют, а сам Путин на это пойти не готов. При этом Соловей считает, что другие представители российского истеблишмента, которые не связаны «вопросами престижа», готовы пойти гораздо дальше, чем нынешний российский диктатор.

О том, что преемник Путина может изменить его политику, когда это будет удобно, пишет и Foreign Affairs. По мнению издания, новые власти РФ, скорее всего, попытались бы обвинить в его решениях Украину и начать с чистого листа.

В то же время, авторы считают, что преемник Путина может и продолжить войну — «чтобы задобрить российских ультранационалистов или просто по инерции».

«Но, если Путин действительно уйдет, мир должен использовать его уход как шанс возобновить переговоры об уходе России с Украины. Постпутинская Россия может оставаться автократической, но она не обязана продолжать безрассудные заокеанские авантюры», — отмечается в конце статьи.