Хамство и ложь экс-президента РФ. Медведев разразился угрозами ядерного удара по Украине и оскорблениями в адрес европейских лидеров 27 сентября, 10:34 Медведев за время войны сделал множество бредовых заявлений об Украине (Фото:er.ru)

Замглавы Совета безопасности страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев разразился лживыми обвинениями в адрес Украины и Запада, а также заявил, что «Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо».

«Байден и Трасс, разные вторичные блинкины и салливаны, брызгая атлантической слюной, требуют от России убрать руку со своей „ядерной кнопки“. Все вместе беспрестанно грозят нам „ужасающими“ последствиями, если Россия применит ядерное оружие», — написал он в Telegram.

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Медведев обозвал премьер-министра Великобритании Лиз Трасс «молодой умом лондонской тетей», которая «готова сразу начать обмен ядерными ударами».

Российский политик заявил, что РФ «вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо».

По словам Медведева, кремлевский режим сделает все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Украины, которая якобы «прямо управляется сегодня странами НАТО».

Медведев заявил, что «на разум и политическую волю» украинской власти «рассчитывать бессмысленно», но «на здравый смысл и чувство самосохранения» стран Запада «хрупкая надежда еще остается».

«Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придётся ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф», — сказал он.

Медведев считает, что НАТО не станет прямо вмешиваться даже в случае, если Россия совершит ядерный удар по Украине, якобы потому что «безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины».

Российский политик соврал, что поставка современных вооружений для Украины — «бизнес для западных стран».

«Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому — проглотят использование любого оружия в текущем конфликте. Как-то так», — написал он.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности России.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления о России, хочу напомнить, что у нашей страны также есть разные средства поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все средства, которые есть в нашем распоряжении. Это не блеф», — заявил Путин.