Кто остановит Путина? Что делает мир, чтобы не дать диктатору нанести ядерный удар, и возможен ли саботаж такого приказа в России 28 сентября, 15:22 Сюжет Владимир Путин и начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов в ходе российских командно-штабных учений Восток-2022, 6 сентября 2022 года (Фото:Пресс-служба Кремля)

Серьезность ядерных угроз, которыми шантажирует весь мир российский диктатор Владимир Путин, достигла исторического пика. Возможно ли остановить непредсказуемое политическое безумие хозяина Кремля?

«Трудно измерить риски [ядерного удара РФ] в процентах. Да и это не имеет большого значения. Учитывая ставки, если риски составляют 10% или 40%, ответ на них был бы одинаковым: свести к минимуму возможность применения ядерного оружия и заранее подготовить ответы», — пишет в своей колонке для Washington Post Джозеф Сиринсиони, американский аналитик в области национальной безопасности и бывший президент Ploughshares Fund — общественного фонда, занимающегося вопросами нераспространения ядерного оружия и разрешения конфликтов.



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В своем материале НВ обобщает те факторы, которые могут помочь человечеству избежать применения ядерного оружия впервые после 1945 года. Среди них — попытки западных стран пригрозить Москве «катастрофическими последствиями» такого шага, отслеживание ядерной активности РФ и гипотетическая вероятность того, что приказ Путина могут не выполнить его же офицеры.

Тайные и явные предупреждения США и НАТО: что именно Запад пытается донести Москве

Страны НАТО и Белый дом всерьез анализируют риски применения Россией ядерного оружия начиная с первого дня вторжения РФ в Украину. Но если в первые месяцы большой войны спецслужбы США и лидеры Альянса констатировали, что пока не видят реальных признаков готовности России применить такое оружие, то теперь все более жесткая позиция США — как публичная, так и непубличная, — может свидетельствовать и о росте таких рисков, и о новой волне попыток их предотвратить.

«В ядерной войне невозможно победить»: публичные предостережения Москве

17 сентября, за несколько дней до новых открытых угроз Владимира Путина о готовности использовать ядерное оружие, президент США Джо Байден стал самым влиятельным мировым лидером, который прямо призвал российского диктатора избежать такого шага. «Не делайте этого. Не делайте этого. Не делайте этого», — трижды повторил Джо Байден в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос о том, что бы он сказал Путину относительно рисков применения химического оружия или тактического ядерного оружия. Байден также добавил, что такой шаг «изменит лицо войны невиданным образом со времен Второй мировой».

Кроме того, многие другие мировые лидеры — от генсека НАТО Йенса Столтенберга до госсекретаря США Энтони Блинкена — после речи Путина 21 сентября повторили Кремлю знаменитое напоминание о том, что «ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует вести».

Американский CNN отмечает такую риторику как знаковую, ведь вплоть до последних недель «западные чиновники месяцами отмахивались от любых предположений о том, что возможность ядерного конфликта может даже рассматриваться». «Но теперь президент США Джо Байден и члены его администрации вынуждены публично озвучивать посылы о [ядерном] сдерживании и готовности успокоить своих союзников — да и почти всех на планете Земля», — отмечает в своей публикации редактор отдела международной безопасности CNN.

«Чудовищные последствия»: закрытые сигналы от Вашингтона Кремлю

Наибольшие надежды Украина и мир возлагают на закулисные предупреждения о недопустимости применения ядерного оружия, которые Вашингтон пытается донести Москве.

Сначала об этом сообщили несколько влиятельных мировых СМИ, а затем подобные контакты с Москвой официально подтвердили чиновники администрации Байдена.

Советник президента США Джейк Салливан заявил 25 сентября в эфире CBS, что Вашингтон частным образом предупредил Кремль о «катастрофических последствиях» в случае применения Россией ядерного оружия. По словам Салливана, такое предупреждение было передано «на очень высоком уровне». «Если Россия перейдет эту черту, это будет иметь катастрофические последствия для России. США ответят решительным образом», — заверил Салливан. Он также добавил, что закрытые предупреждения по прямым каналам связи с Москвой были более жесткими, однако отказался публично озвучить «красные линии». Салливан сослался на желание Вашингтона сохранить открытыми такие каналы связи с Кремлем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также подтвердил, что Вашингтон оказывает непубличное давление на Кремль в свете рисков ядерного удара. «Очень важно, чтобы Москва услышала нас и узнала именно от нас, что последствия будут чудовищными», — сказал Блинкен.

Однако что именно доносит Вашингтон Москве в таких предупреждениях?



The Washington Post сообщила 22 сентября, что такие сигналы «постоянно» поступают из США в Россию на протяжении уже нескольких месяцев. По информации издания, при этом Белый дом умышленно не раскрывает Москве детальные действия, на которые пойдет Вашингтон в случае ядерного удара со стороны РФ. Администрация Байдена решила озвучивать в своих посылах Кремлю «намеренно расплывчатые» предупреждения, чтобы заставить Москву беспокоиться и лишь догадываться о том, как могут отреагировать США. В политике ядерного сдерживания такой подход известен как «стратегическая двусмысленность», напоминает WP.

Изданию известно, что в такие закрытые прямые контакты с Москвой вовлечен Госдепартамент США, однако источники WP не уточнили, кто именно передает сообщения или каков их объем.

CNN допускает, что тайные месседжи США адресованы не только Владимиру Путину, но и его окружению — высокопоставленным российским чиновникам и военным в вооруженных силах или разведывательных службах, которые могут иметь возможность влиять на ход его мыслей или блокировать реальную способность Путина осуществить ядерные угрозы. По информации телеканала, помимо Госдепа США, в процесс вовлечены и каналы контактов между странами по линии разведки.

Комментируя возможный реальный ответ США на гипотетическое использование Россией тактического ядерного оружия, многие эксперты допускают, что в таком случае Белый дом для начала будет готов нанести удар по российским целям с применением обычных, но мощных вооружений. И уж точно этот ответ должен быть «гораздо более жестким, чем еще один пакет санкций против уже ослабленной российской экономики», прогнозирует CNN, обобщая мнения военных и дипломатических экспертов.

«Это значит, что НАТО должна ответить конвенциональным образом [применив неядерные вооружения]. И ответ должен быть сокрушительным. Я думаю, что НАТО посылает России четкий сигнал по этому поводу», — озвучил схожее мнение в интервью американским СМИ Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши.

В июне 2022 года детальный разбор вероятных сценариев ядерного удара России по Украине и ответа США на такой шаг обнародовал журнал The Atlantic. Анализ составил Эрик Шлоссер, автор многих научно-популярных книг, в том числе о ядерном оружии. Он поясняет, что любой ответ администрации Байдена будет основываться «не только на том, как именно Россия применит ядерное оружие против Украины, но и, что более важно, на том, какое влияние американский ответ окажет на поведение России в будущем». Это означает, что в теории у США есть выбор между несколькими вариантами ответных действий по «лестнице эскалации»: от предупредительного сигнала противнику до его принуждения к деэскалации или до уничтожения.

В любом случае, решения, которые предстоит принимать Вашингтону в таком случае, будут «беспрецедентно» сложными, заключает Шлоссер.

Отслеживание ядерной активности России

Еще один инструмент, который США и страны Запада могут использовать для упреждения ядерного удара — отслеживание ядерной активности России.

26 сентября, спустя несколько дней после новых угроз Путина, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила что США по-прежнему не наблюдают доказательств подготовки к возможному нанесению такого удара. Однако в США всерьез относятся к подобным угрозам, подчеркнула Жан-Пьер.

28 сентября журнал Politico сообщил, что США и их союзники усиливают разведку для наблюдения за ядерным арсеналом России. Об этом изданию стало известно от действующих и бывших американских чиновников.

Речь идет об обнаружении любых российских военных перемещений, других действий или сообщений, которые могут свидетельствовать о том, что Путин отдал приказ применить ядерное оружие, в том числе по целям в Украине.

Такое усиленное слежение включает в себя дополнительные задачи для разведсил в воздухе, космосе и киберпространстве, а также более активное использование коммерческих спутников для наблюдения за теми российскими подразделениями, которые могут получить ядерный приказ. «Мы наблюдаем за этим более пристально», — сказал один из собеседников в правительстве США.

Еще одним объектом внимания за пределами Украины является Калининградская область РФ, где Кремль установил системы оружия двойного назначения и гиперзвуковые ракеты. Вместе с тем, разведслужбы уверены, что Россия не станет рисковать, нанося массированный ядерный удар по Украине или странам НАТО, пишет Politico.

Однако источники издания поясняют, что западные разведки могут получить признаки готовности применения ядерного оружия слишком поздно. Это непростая задача, поскольку около двух десятков российских систем вооружения могут нести как обычные ракеты, так и ядерные боеголовки малой мощности (среди них комплексы Искандер — прим. ред.)

С другой стороны, стратегические баллистические ракеты большой дальности, развернутые на суше и на подводных лодках, являются единственным ядерным оружием России, которое доступно Путину для немедленного применения, напоминал в июньской публикации The Atlacntic. Если же Путин решит атаковать Украину с помощью тактического ядерного оружия меньшей дальности, его придется доставить на военную базу, а перед этим — вывести с одного из хранилищ ядерного оружия (всего их более десятка, известны как объекты «С», один из них — Белгород-22 — находится в 40 км от границы с Украиной).

«Потребуются часы, чтобы оружие было приведено в боеготовность, чтобы боеголовки были состыкованы с крылатыми или баллистическими ракетами, чтобы водородные бомбы были загружены в самолеты [если будет избран вариант авиаудара]. США, скорее всего, будут наблюдать за перемещением этого оружия в режиме реального времени», — дает надежду автор материала Эрик Шлоссер.

«Осечка» в цепочке исполнения приказа: могут ли помешать Путину в РФ?

Гипотетическое распоряжение Путина о применении ядерного оружия еще не означает немедленный запуск ракеты с ядерной боеголовкой. Перед этим такой приказ должен пройти т.н. «цепочку командования». «Эта система действительно многоступенчатая и сложная. Скажем, той же „красной кнопки“ — ее не существует», — рассказывала НВ летом 2022 года Марьяна Буджерин, старшая исследовательница проекта по управлению атомом в Центра Белфера Гарвардской Школы Кеннеди (США).

Как напоминало еще в марте агентство Reuters, фактически у Путина нет прямой возможности лично активировать запуск боеголовки. Знаменитый «ядерный чемоданчик» — атташе-кейс, который известен как «терминал Чегет» и всегда находится рядом с российским диктатором — связывает главу РФ со штабом управления стратегическими ядерными силами России. Хотя эта система максимально засекречена, известно, что Чегет не имеет кнопки запуска ядерного оружия, а передает приказ о запуске центральному военному командованию — Генеральному штабу РФ, сообщает Reuters.

Российский Генштаб обладает доступом к кодам запуска и располагает двумя методами запуска ядерных боеголовок:

Генштаб может отправлять коды авторизации отдельным командирам стратегических вооруженных сил РФ, которые затем выполняют процедуры запуска;

существует резервная система, известная как Периметр, которая позволяет Генеральному штабу России напрямую инициировать пуск ракет наземного базирования, минуя другие командные пункты.

Марьяна Буджерин также поясняла НВ, что в случае применения не стратегического, а тактического ядерного оружия цепочка командования несколько иная. Сейчас Россия располагает около 2 тыс. таких боеголовок. «Через этот [ядерный] чемоданчик ими не управляют. Там тоже должна быть специальная авторизация. Собственно, на самих [тактических] боеголовках есть коды допуска, которые предоставляются сверху — от руководства военного и политического — уже в военные части», — разъяснила Буджерин. Коды необходимы для того, чтобы предупредить неавторизованное применение этого оружия, «каким-то там генералом, потерявшим, скажем, разум, и решившим что-то запустить». Подобная более защищенная система была введена после Карибского кризиса в конце 60-х годов, тогда как ранее тактическое ядерное оружие «мог просто взять и запустить» командир какого-то полка или военной части армии СССР, напоминает Буджерин.

Так или иначе, сегодня между решением Путина и ядерным ударом стоит как минимум нескольких человек, от которых зависит реализация запуска. Может ли кто-то из них отказаться от выполнения приказа и спасти мир от применения ядерного оружия?

Этот фактор остается предметом горячих дискуссий, которые активизируются всякий раз, когда российский диктатор и топ-чиновники его страны вновь «бряцают» ядерным потенциалом РФ.

Еще в конце марта 2022 года известный расследователь Христо Грозев заявил, что источники Bellingcat якобы рассказывали о шансах вероятного сбоя в ядерной цепочке командования. «Есть пять человек, которые должны выполнить все эти распоряжения по цепочке до того, как ракета с ядерным зарядом вылетит. Наши источники уверены, что найдутся как минимум несколько из этих пяти, которые не выполнят этот приказ», — заявил Грозев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен совсем недавно, 25 сентября, в интервью CBS прокомментировал схожий вопрос. Телеведущий поинтересовался у Блинкена, может ли кто-то в России остановить Путина и сказать ему «нет», если диктатор захочет применить ядерное оружие.



«У них есть цепочка командования. Работает она или нет — только предстоит увидеть, — ответил Блинкен. — Но я думаю, то, на что вы указываете, представляет собой даже бОльшую проблему. И это ахиллесова пята любых автократий. Обычно там нет никого, кто имел бы возможность или желание сказать властям правду. Я полагаю, одна из причин того, что Россия погрязла в том хаосе, в котором она сейчас находится, заключается в том, что в этой системе нет никого, кто мог бы с должным эффектом сказать Путину, что тот поступает неправильно».

Этой темы коснулся и CNN в своем недавнем аналитическом материале о нынешней критической поворотной точке в развязанной Россией войне. «Путина и самого может беспокоить тот факт, что его ослабевший контроль над властью может не удержать достаточно прочную цепочку подчинения, чтобы фактически выполнить приказ о запуске ядерного оружия», — пишет в публикации от 27 сентября Ник Пейтон Уолш, редактор отдела международной безопасности CNN.

Обнадеживающую информацию в комментарии The Atlantic летом 2022 года сообщила американский дипломат Роуз Геттемюллер, которая была главным американским переговорщиком по новому договору о СНВ (сокращении стратегических наступательных вооружений, был заключен в апреле 2010 года). Она лично знакома со многими высшими российскими командирами, которые курируют ядерный арсенал России, и полагает, что те «могут сопротивляться приказу применить ядерное оружие против Украины».

Были ли подобные случаи « саботажа» в ядерной истории?

Во время холодной войны было как минимум два относительно достоверных эпизода, когда СССР мог применить ядерное оружие, однако боеголовки так и не были выпущены — из-за решений офицеров в той самой «цепочке командования». Об этих случаях в недавней статье для онлайн-журнала UnHerd напомнил Филип Канлифф, профессор международных отношений Университетского колледжа Лондона (Institute of Risk and Disaster Reduction, UCL).

26 сентября 1983 года Станислав Петров, 44-летний подполковник командного центра войск ПВО СССР под Москвой, дежурил вместо заболевшего коллеги, когда сработал сигнал тревоги. По данным советских спутников, пять межконтинентальных баллистических ракет летели из США в сторону РСФСР. Петров знал, что у него есть 25 минут до того, как вероятные ядерные ракеты ударят по советской территории — и для того, чтобы осуществить запуск «ответно-встречного удара»

Однако Петров решил, что «приближающиеся ракеты» были скорее ошибкой недавно установленной новой компьютерной системы (которую он недавно лично пытался настроить), а не реальным ядерным ударом США. Подполковник проигнорировал протокол, который требовал немедленно сообщить о любом предполагаемом ядерном нападении США по всей цепочке командования. Петров не стал мгновенно «докладывать наверх», что позволило избежать советского ядерного «возмездия», которое могло бы спровоцировать полномасштабную термоядерную войну.



Оказалось, что в тот день советские спутники приняли отражение солнечного света на облаках за вспышку запуска ракеты из США. Петров ушел из армии уже в следующем году. А о его вероятной роли в предотвращении ядерной войны стало известно лишь в 1998 году, когда в свет вышли мемуары генерала Юрия Вотинцева, командовавшего советскими ядерными силами на момент инцидента. Имя Станислава Петрова впоследствии стало широко известно на Западе.



В октябре 1962 года, в разагр Карибского кризиса, офицер Военно-морского флота СССР Василий Архипов также стал человеком, принявшим знаковое личное решение. Архипов, на тот момент капитан 2 ранга, был заместителем командира флотилии советских подводных лодок, переброшенных на Кубу во время американско-советского кризиса, грозившего миру ядерной войной. Атомная подлодка Б-59, на борту которой находился Василий Архипов, имела на борту ядерное оружие — однако без четких инструкций относительно его применения (кроме информации о специальном приказе из Москвы).

27 октября 1962 го группа из 11 эсминцев ВМС США и авианосца USS Randolph обнаружила возле Кубы подлодку Б-59. ВМС США начали сбрасывать сигнальные глубинные бомбы, которые должны были заставить субмарину подняться на поверхность для опознания. К тому времени экипаж не знал, началась ли возможная война между США и СССР: уже несколко дней связи с Москвой не было, поскольку лодка находилась слишком глубоко, чтобы вести какие-либо радиопереговоры. Капитан советской Б-59 Валентин Савицкий решил, что война, вероятно, уже идет, и решил запустить по американским кораблям ядерную торпеду. Для этого требовалось согласие всех трех офицеров на борту: капитана Савицкого, политрука Ивана Масленникова и самого Архипова. Он был единственным (и к тому же самым старшим по званию на борту), кто не поддержал идею использовать ядерное оружие.

Артур Шлезингер, на тот момент старший советник администрации Джона Кеннеди, позже охарактеризовал назвал инцидент как «не только самый опасный момент холодной войны, [но] и самый опасный момент в истории человечества».

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В то же время Филип Канлифф, напомнивший об этих историях и озаглавивший свою статью Кто остановит Путина от перехода к ядерному оружию?, призывает не очаровываться подобными легендами. Он высказывает предположения, что за последние десятилетия изменились как реалии в России (всплеск национализма при Путине), так и глобальный контекст. Архипову и Петрову пришлось принимать свои решения в период веры во взаимное гарантированное уничтожение — военную доктрину времен холодной войны. Фактически их опасения применить ядерное оружие безосновательно и доказали функциональность такой доктрины, полагает Канлифф. Однако сегодня основы ядерного сдерживания уже пошатнулись, и намного сложнее предугадать, что произойдет внутри разваливающейся российской военной машины. «Будем надеяться, что силы российского ядерного сдерживания […] покоятся не только на терпении отдельных российских офицеров», — резюмирует Канлифф.