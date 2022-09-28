Рейтинг Путина в России начал падать после начала мобилизации — опрос 28 сентября, 21:16 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Рейтинг российского диктатора Владимира Путина начал постепенно снижаться. За последний месяц он потерял 6%.

Об этом говорится в результатах соцопроса от Левада-Центр.

В организации заявляют, что за последние три месяца его работу одобряли 83% респондентов. Однако уже в сентябре рейтинг снизился до 77%. Пятая часть (21%) вообще не одобряет его деятельность.

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Также, в сентябре по сравнению с августом уровень доверия Владимиру Путину снизился на 4 подпункта. Теперь он достигает 40%.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.