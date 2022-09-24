В связи с переходом на другую работу. Заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова уволили с должности 24 сентября, 13:17 Дмитрий Булгаков (в центре) больше не занимает должность замминистра обороны РФ (Фото:Kremlin.ru/Wikipedia)

Заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова, отвечавшего за материально-техническое обеспечение армии, уволили в связи с переходом на другую работу. Вместо него на эту должность назначен Михаил Мизинцев.

Об этом сообщает российское издание Коммерсант в Telegram, ссылаясь на заявление Минобороны РФ.

Какую должность он теперь занимает, в военном ведомстве не уточнили.

Генерал армии РФ Дмитрий Булгаков являлся заместителем главы Минобороны со 2 декабря 2008 года.

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Российский 60-летний генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее возглавлял операцию в Сирии. В СМИ его называют "любимцем Путина", известно, что он уроженец Вологодской области.

Также известно, что именно он руководил осадой Мариуполя и отдавал приказы бомбить роддом и драмтеатр в городе, где скрывались местные жители со своими детьми.



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