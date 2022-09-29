«Путин боится сопротивления внутри РФ». Разговор с Тайрой — о военных преступлениях россиян и диктатора, кремлевской мобилизации и ядерной угрозе

29 сентября, 13:59
Эксклюзив НВ
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Парамедик и волонтер Юлия Паевская с позывным Тайра в США (Фото:Юлия Паевская / Facebook)

Парамедик и волонтер Юлия Паевская с позывным Тайра в США (Фото:Юлия Паевская / Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

В интервью Радио НВ парамедик и волонтер Юлия Паевская с позывным Тайра рассказала о том, как в США давала свидетельства о военных преступлениях россиян и диктаторе Владимире Путине, а также оценила масштабность угроз кремлевской мобилизации и угроз РФ по применению ядерного оружия.

https://www.youtube.com/watch?v=ByeMleW_sww

— Вы ездили в США, где давали показания Хельсинкской комиссии Конгресса США. Мы понимаем, что это очень важно. Вы пересказывали тот опыт, который у вас был в российском плену. Рассказ об этом был освобождением или наоборот травматическим возвращением к этим воспоминаниям?

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— Я это воспринимаю как мой долг и не думаю о том, что я чувствую. Считаю, что очень важно, важно информировать мировое сообщество о тех преступлениях, которые совершает Россия на нашей территории.

— Что Хельсинкская комиссия Конгресса США дальше будет делать с этими показаниями? Как вы это поняли?

— Они собирают доказательства. Ребят я тоже попрошу дать показания этой комиссии. Она собирает показания, затем готовит дело в суд. Речь идет об осуждении действий России и признании России страной-террористом прямо сейчас.

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— Многие из так называемого цивилизованного мира шокированы, что русские пытают, насилуют, совершают любые пытки, которые только можно себе представить. Если говорить об этих сенаторах, конгрессменах, являющихся членами этой комиссии, как вы думаете, они понимают, что это все правда? Как они отреагировали на то, что вы говорили?

— Конечно, они знают, что это правда. Но люди, которые прошли через это и могут донести правду, для них очень важны. Потому что одно дело, когда ты читаешь это в новостях или в каком-то тексте, а совсем другое дело, когда ты можешь пообщаться с тем, кто испытал пытки, видел это собственными глазами, кто видел смерть своих друзей даже не просто от войны, а именно от пыток.

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