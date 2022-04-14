Крейсер Москва. Российский флагман еще горит, а остальные корабли переместились на юг, убеждены в Пентагоне — СNN

14 апреля, 19:23
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Крейсер Москва до атаки украинской ракетой Нептун (Фото:Maxar Technologies/Handout)

Крейсер Москва до атаки украинской ракетой Нептун (Фото:Maxar Technologies/Handout)

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Российский крейсер Москва все еще борется с пожаром на борту, а остальные корабли РФ переместили на юг, заявил неназванный чиновник Минобороны США во время брифинга, сообщает CNN.

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Чиновник сообщил, что корабль движется на восток, и США предполагают, что он направится в порт Севастополя для ремонта.

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«По нашим оценкам, судно все еще тушит пожар на борту. Но мы не знаем масштабов ущерба. Нам ничего не известно о жертвах среди его экипажа. И на данный момент мы не можем точно сказать о причинах», — сказал источник.

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По его словам, корабль движется в сторону Севастополя, вероятно, на ремонт. Также чиновник подчеркнул, что США наблюдают, как другие российские корабли в северной части Черного моря переместились на юг.

«Единственная другая морская деятельность, которую стоит отметить, это то, что другие черноморские корабли из северной части Черного моря, переместились дальше на юг после повреждений Москвы. Так что все северные черноморские корабли сейчас отошли, подальше от северных районов, где они находились», — добавил чиновник.

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Накануне глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что украинские ракеты Нептун нанесли крейсеру Москва серьезные повреждения.

По данным Оперативного командования Юг, после ракетных ударов российский крейсер Москва перевернулся и начал тонуть.

По данным Пентагона, корабль значительно поврежден в результате взрыва, но «может идти своим ходом».

Минобороны России подтвердило пожар на крейсере.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Война в Украине Российский корабль Пожар Крейсер Москва

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