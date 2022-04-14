«Причины устанавливаются». Минобороны РФ подтвердило пожар на крейсере Москва после удара по нему украинскими ракетами 14 апреля, 04:19 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва загорелся в Черном море (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Минобороны России подтвердило пожар на крейсере Москва после того, как по нему ударили украинские ракеты Нептун.



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Как сообщает прокремлевские РИА Новости, «в результате пожар ана ракетном крейсере сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения».

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Пропагандистское издание утверждает, что «экипаж полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются».

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак, комментируя эту информацию, заявил, что «крейсер Москва пошел за «русским кораблем». Информацию о пожаре на корабле подтверждал советник Офиса президента Алексей Арестович.

Он добавил, что Москва — это тот самый корабль, который 24 февраля участвовал в захвате острова Змеиный в Черном море. Вместе с патрульным корветом Василий Быков он подошел к острову и предложил находившимся там бойцам Измаильского пограничного отряда сдаться. Они отказались и отправили его по известному маршруту.

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что украинские ракеты Нептун нанесли кораблю серьезные повреждения.

«Подтвердили, что ракетный крейсер Москва пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Стоящие на страже Черного моря ракеты Нептун нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения», — написал он в Telegram-канале.



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