«Очень мощная цель». Российский крейсер Москва, по которому ударили ВСУ, построили в Николаеве — Ким
Минобороны России подтвердило пожар на крейсере Москва после удара украинских ракет Нептун (Фото:REUTERS/Roy Madhur)
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что ракетный российский крейсер Москва, который повредили ВСУ, был построен в свое время в Николаеве.
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«Я испытываю радость от того, что наши подбили ракетный российский крейсер Москва, построенный в свое время в Николаеве на заводе имени 61-коммунара», — сказал он в ходе брифинга.
По его словам, таких крейсеров было три.
«Один из них, недостроенный, известный как крейсер Украина, до сих пор находится на заводе. Там стоят двигатели, которые россияне хотели купить у нас, мы не им отдали, теперь, думаю, они отстанут, и мы сделаем на этом корабле музей», — сказал он.
Ким заявил, что этот крейсер представлял угрозу.
«Это была угроза, это очень мощная цель, и я очень рад, что наши ракетные войска ее успешно отработали», — сказал он.
13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения.
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