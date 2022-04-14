«Очень мощная цель». Российский крейсер Москва, по которому ударили ВСУ, построили в Николаеве — Ким 14 апреля, 15:17 Цей матеріал також доступний українською Минобороны России подтвердило пожар на крейсере Москва после удара украинских ракет Нептун (Фото:REUTERS/Roy Madhur)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что ракетный российский крейсер Москва, который повредили ВСУ, был построен в свое время в Николаеве.

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«Я испытываю радость от того, что наши подбили ракетный российский крейсер Москва, построенный в свое время в Николаеве на заводе имени 61-коммунара», — сказал он в ходе брифинга.

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По его словам, таких крейсеров было три.

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«Один из них, недостроенный, известный как крейсер Украина, до сих пор находится на заводе. Там стоят двигатели, которые россияне хотели купить у нас, мы не им отдали, теперь, думаю, они отстанут, и мы сделаем на этом корабле музей», — сказал он.

Ким заявил, что этот крейсер представлял угрозу.

«Это была угроза, это очень мощная цель, и я очень рад, что наши ракетные войска ее успешно отработали», — сказал он.



13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения.

Командування Південь про ураження крейсера Москва https://www.youtube.com/embed/6zgnDzdWw-0

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