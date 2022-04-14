Украинский Нептун и британский Гарпун. Как далеко ракетные комплексы могут отогнать российские корабли от суши — военный эксперт 14 апреля, 17:27 Цей матеріал також доступний українською Ракетный комплекс Нептун украинской разработки (Фото:Минобороны Украины / Администрация президента)

Военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ рассказал об украинском ракетном комплексе Нептун, который накануне нанес сокрушительный удар крейсеру Москва.

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«Первое применение и первая удача. <...> Нептун появился на вооружении Вооруженных Сил Украины в январе 2022 года, за месяц до начала войны. Основной заказ на изготовление ракет был на текущий год, поэтому количество очень ограничено", - отметил Жданов.

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Впрочем, добавил эксперт, мы можем наладить производство, хоть пока и не в том количестве, в котором хотелось бы. В то же время, продолжил Жданов, теперь оккупанты осторожнее будут вести себя в Черном море:

«Мы показали, что достаем на дальности 200 километров. А если Великобритания передаст нам противокорабельные ракетные комплексы Гарпун, тогда у нас будет дальность 300 километров. Они уже не могут подойти на такое расстояние до наших берегов. Если они будут подходить и приступать к пускам ракет, мы можем просто топить российские корабли, как это произошло с Крейсером Москва».

13 апреля украинский ракетный противокорабельный комплекс Нептун поразил крейсер Москва – флагман российского Черноморского флота.

После удара по украинским ракетам на крейсере произошел пожар. Экипаж военного судна составляет более 500 человек, корабль мог быть оснащен 16 крылатыми ракетами.

РФ была вынуждена подтвердить "серьезные повреждения" корабля, хотя российское Минобороны сообщило лишь о том, что "в результате пожара на ракетном крейсере сдетонировал боезапас".

В Кремле заявили, что Владимиру Путину доложили о пожаре , но спикер Дмитрий Песков отказался рассказать, как диктатор отреагировал на эту новость.

В ОК Південь сообщили, что крейсер Москва после ракетных ударов перекинулся и начал тонуть.



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