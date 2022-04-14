«Москва горит». Реакция соцсетей на ракетный удар в российский крейсер

14 апреля, 13:08
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Пошел куда и говорили (Фото:Иван Марунич/Facebook)

Пошел куда и говорили (Фото:Иван Марунич/Facebook)

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Украинские ракеты Нептун поразили флагман российского флота — крейсер Москва, на нем начался пожар. Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович. Украинцы радуются, что хоть какая-нибудь Москва горит и напоминают, куда именно должен был пойти этот крейсер по словам военных пограничников Змеиного острова. НВ собрало лучшие мемы и шутки.

Адвокат Виктор Бенед нашел отличную иллюстрацию для события.

Facebook
Фото: Facebook

Музыкант и комик Иван Марунич тоже поделился своим настроением с подписчиками.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5103074486413795

Блогер Антон Ходза тоже обрадовался новости.

Видео дня
https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10216024086194820

Пользователи уже предлагают новые марки для почтовых писем, ведь на предыдущих, ставших победителем конкурса марок, крейсер был еще цел.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3311027005782762

Да, пока горит только эта Москва.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/112762441403074

Шутили и о названии ракеты, которой нанесли удар во флагман России.

Memagram/Facebook
Фото: Memagram/Facebook

Даже природа помогает украинцам.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/113110174701634

Твиттер тоже обрадовался новости. Да, крейсер повысили до субмарины  (подводный корабль).

https://twitter.com/Koletje1/status/1514516668998901761

Снится дно Черного моря.

https://twitter.com/washingtonspie/status/1514517017998549000

Где проживает крейсер Москва сейчас?

https://twitter.com/beabsolutehuman/status/1514505767554015238

И прекрасное.

https://twitter.com/zer0corruption_/status/1514519396718362624

Напомним, что после удара украинской ракетой Нептун по российскому крейсеру Москва в Черном море Россия потеряла 16 крылатых ракет. Как сообщил главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко, на крейсере Москва было 16 крылатых ракет.

В целом суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ в Черном море снизился с 72 до 56.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Крылатая ракета Российско-украинская война Остров Змеиный Крейсер Москва

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