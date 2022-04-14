«Москва горит». Реакция соцсетей на ракетный удар в российский крейсер 14 апреля, 13:08 Цей матеріал також доступний українською Пошел куда и говорили (Фото:Иван Марунич/Facebook)

Украинские ракеты Нептун поразили флагман российского флота — крейсер Москва, на нем начался пожар. Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович. Украинцы радуются, что хоть какая-нибудь Москва горит и напоминают, куда именно должен был пойти этот крейсер по словам военных пограничников Змеиного острова. НВ собрало лучшие мемы и шутки.

Адвокат Виктор Бенед нашел отличную иллюстрацию для события.

Фото: Facebook

Музыкант и комик Иван Марунич тоже поделился своим настроением с подписчиками.

Блогер Антон Ходза тоже обрадовался новости.

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Пользователи уже предлагают новые марки для почтовых писем, ведь на предыдущих, ставших победителем конкурса марок, крейсер был еще цел.

Да, пока горит только эта Москва.

Шутили и о названии ракеты, которой нанесли удар во флагман России.

Фото: Memagram/Facebook

Даже природа помогает украинцам.

Твиттер тоже обрадовался новости. Да, крейсер повысили до субмарины (подводный корабль).

Снится дно Черного моря.

Где проживает крейсер Москва сейчас?

И прекрасное.

Напомним, что после удара украинской ракетой Нептун по российскому крейсеру Москва в Черном море Россия потеряла 16 крылатых ракет. Как сообщил главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко, на крейсере Москва было 16 крылатых ракет.

В целом суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ в Черном море снизился с 72 до 56.

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