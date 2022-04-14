«Может идти своим ходом». Крейсер Москва сильно поврежден и, вероятно, направляется в Севастополь — Пентагон
Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Roy Madhur)
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что крейсер Москва в результате взрыва значительно поврежден, но «может идти своим ходом». Об этом сообщает СNN.
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«Мы не совсем уверены, что произошло. Мы подтверждаем, что произошел взрыв — по крайней мере, один взрыв на этом крейсере — довольно сильный, который нанес кораблю значительные повреждения», — сказал Кирби.
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Он подчеркнул, что взрыв был достаточно сильным, чтобы другие военно-морские суда поблизости пытались прийти кораблю на помощь.
«Мы считаем, что корабль способен идти своим ходом, что он и делает; он направляется, как мы думаем, на восток. Вероятно, его поставят в Севастополь на ремонт», — добавил Кирби.
Накануне глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что украинские ракеты Нептун нанесли крейсеру Москва серьезные повреждения.
По данным Оперативного командования Юг, после ракетных ударов российский крейсер Москва перевернулся и начал тонуть.
Минобороны России подтвердило пожар на крейсере.
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