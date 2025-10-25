Закупки на фоне густого дыма. Фотографы Либеровы показали, как киевляне вышли на ярмарку после ночного удара РФ

В Киеве после баллистического удара горожане вышли на ярмарку, которая продолжает свою работу на фоне густого дыма от пожара. Фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали фото с места события, которые быстро стали популярными в сети.

«Киев сейчас. Жизнь продолжается, несмотря ни на что», — подписали фотографии фотографы.

На кадрах также видны вертолеты, которые тушат пламя.

Фото: Libkos/Instagram

Фото: Libkos/Instagram

Фото: Libkos/Instagram

Фото: Libkos/Instagram

На этой неделе в Киеве состоятся продуктовые сельскохозяйственные ярмарки. Организаторы отметили важность соблюдения правил безопасности и призвали следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги.

В ночь на субботу, 25 октября, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе прозвучала серия мощных взрывов. В Деснянском и Дарницком районах возникли пожары, погибли два человека, 13 — пострадали.

По данным полиции, оккупанты ударили по Киеву около 04:00. В результате атаки повреждены многоэтажные жилые дома, детский сад, помещения магазинов и автомобили.

Ночью войска РФ атаковали Украину девятью баллистическими ракетами Искандер-М и 62 ударными БпЛА. ПВО обезвредила 4 ракеты и 50 дронов.