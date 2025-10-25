УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ: На коллаже слева направо — Нил Фергюсон из Стэнфорда, Тимоти Снайдер из Университета Торонто, Сергей Плохий из Гарварда и Ярослав Грицак из Украинского католического университета (Фото: Коллаж NV)

NV публикует наиболее интересные фрагменты дискуссии профессоров истории с мировым именем, которая состоялась в Киеве на форуме YES.

Сразу четыре звездных историка-интеллектуала — Сергей Плохий из Гарварда, Ярослав Грицак из Украинского католического университета, Тимоти Снайдер из Университета Торонто и Нил Фергюсон из Стэнфорда попытались ответить на крайне важный и актуальный вопрос. Они пытались выяснить, что можно считать победой для Украины в войне.

Реклама

Дискуссия состоялась на нынешней конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве в середине сентября, а модератором дискуссии стал Томас Фридман, лауреат Пулитцеровской премии и колумнист The New York Times.

NV публикует сокращенную версию разговора.