Как отмечают в Bloomberg, путинские чиновники говорят, что новое изменение в законодательстве затронет только тех, кто находится в активном резерве (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS))

Удачная серия атак украинских дронов по НПЗ в России побудило режим диктатора Владимира Путина запустить план по призыву солдат-резервистов — в попытке защитить данные предприятия.

Об этом 24 октября сообщает агентство Bloomberg.

«Законопроект, представленный в Госдуму 23 октября позволит призывать их по „специальному призыву“ по указу Путина и направлять на защиту „критически важных“ объектов, включая нефтеперерабатывающие заводы и другие энергетические объекты, транспортные узлы и промышленные предприятия», — пишет издание.

Как отмечают в Bloomberg, российские чиновники говорят, что новое изменение в законодательстве затронет только тех, кто находится в активном резерве и по контракту обязан проходить ежегодные учения после возвращения к гражданской жизни.

При этом в Минобороны страны-агрессора утверждают, что резервисты не будут «призываться на военную службу» и направляться на войну, которую Кремль развязал в Украине, либо за пределы РФ.

Как отмечает агентство, диктатор Путин пока избегает повторения призыва в армию, который имел место в сентябре 2022 года, когда были призваны 300 тысяч резервистов.

«Тогда ситуация вызвала массовое бегство из РФ и всплеск недовольства войны среди населения. С тех пор вместо призыва Россия полагается на крупные подписные бонусы и высокие зарплаты, чтобы убедить побольше людей подписать военные контракты и присоединиться к войне против Украины», — подытожили в Bloomberg.

2 октября представители Службы внешней разведки Украины заявили, что в России на фоне дефицита возобновились поставки бензина из Беларуси через Петербургскую биржу.

Инфографика: NV

7 октября агентство Bloomberg сообщило, что серия атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы в России привела к сокращению внутренней переработки нефти и заставила Кремль дать команду резко увеличить экспорт ее в сыром виде.

10 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины имеют успехи в реализации программы DeepStrike, переработка нефти в стране-агрессоре РФ уменьшена на 21%.

13 октября в СВР опубликовали отчет, согласно которому, без шести месяцев ремонта в сфере нефтепереработки в спокойных условиях Россия может до конца 2025 года стать зависимой от импорта топлива на 60%.

22 октября издание The Moscow Times сообщило, что в РФ продолжает разрастаться топливный кризис, вызванный успешной серией украинских ударов по НПЗ — к примеру, сразу в трех регионах (Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края) водителям вообще перестали свободно продавать бензин.