Россия выпустила по Украине 770 баллистических ракет и более 50 Кинжалов с начала года — Зеленский

25 октября, 14:18
В Киеве пытались потушить пожар в результате ночной атаки РФ (Фото: ГСЧС Киева)

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что почти каждая атака РФ сопровождается комбинацией баллистических ударов. С начала 2025 года страна-агрессор Россия выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 Кинжалов.

Об этом 25 октября Зеленский сообщил в своем Telegram.

Он напомнил, что Россия этой ночью атаковала Украину десятками ударных дронов и девятью баллистическими ракетами, в частности был ракетный удар по Киеву. Президент отметил, что в результате обстрела столицы есть погибшие.

«Десятки людей пострадали. И почти каждая атака против наших людей — это комбинированные удары с баллистикой. Только с начала этого года по Украине Россия выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 Кинжалов», — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что из-за таких атак Украина уделяет особое внимание системам Patriot, чтобы защитить свои города.

Он также призвал партнеров из США, Европы и стран G7, оказать необходимую помощь, чтобы подобные удары больше не угрожали жизни людей.

«На российскую баллистику нужен ответ сильных государств в реальном сотрудничестве для защиты жизни», — заявил украинский президент.

В Киеве в результате ракетного удара возникли пожары, повреждены нежилые здания и многоэтажки. Два человека погибли, 12 — пострадали.

Ночью войска РФ атаковали Украину девятью баллистическими ракетами Искандер-М и 62 ударными БпЛА. ПВО обезвредила 4 ракеты и 50 дронов.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Киев Российская агрессия Обстрел Ракеты Баллистические ракеты Атака Война России против Украины Владимир Зеленский Х-47 Кинжал

