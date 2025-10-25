Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что почти каждая атака РФ сопровождается комбинацией баллистических ударов. С начала 2025 года с трана-агрессор Россия выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 Кинжалов.

Об этом 25 октября Зеленский сообщил в своем Telegram.

Он напомнил, что Россия этой ночью атаковала Украину десятками ударных дронов и девятью баллистическими ракетами, в частности был ракетный удар по Киеву. Президент отметил, что в результате обстрела столицы есть погибшие.

«Десятки людей пострадали. И почти каждая атака против наших людей — это комбинированные удары с баллистикой. Только с начала этого года по Украине Россия выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 Кинжалов», — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что из-за таких атак Украина уделяет особое внимание системам Patriot, чтобы защитить свои города.

Он также призвал партнеров из США, Европы и стран G7, оказать необходимую помощь, чтобы подобные удары больше не угрожали жизни людей.

«На российскую баллистику нужен ответ сильных государств в реальном сотрудничестве для защиты жизни», — заявил украинский президент.

В Киеве в результате ракетного удара возникли пожары, повреждены нежилые здания и многоэтажки. Два человека погибли, 12 — пострадали.

Ночью войска РФ атаковали Украину девятью баллистическими ракетами Искандер-М и 62 ударными БпЛА. ПВО обезвредила 4 ракеты и 50 дронов.