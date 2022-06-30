У Украины есть план, способный изменить динамику войны в ближайшие месяцы — Джонсон 30 июня, 17:56 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:Joe Giddens/Pool via REUTERS)

Во время брифинга после саммита НАТО в Мадриде в четверг, 30 июня, британский премьер ответил на вопрос журналиста ЕП по поводу планов президента Владимира Зеленского победить уже в этом году. По словам Джонсона, у украинских властей есть реалистичный план, который может изменить ход полномасштабной войны и о котором она сообщила партнерам.



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«Я ездил в Украину перед тем, как начался этот ряд саммитов, именно для того, чтобы понять, каково видение Зеленского и украинской власти. И они действительно видят путь, как изменить динамику [войны] в этом году, в ближайшие месяцы… И потому сейчас важно помогать, насколько мы можем, чтобы Украина выстояла», — сказал премьер Великобритании.



Джонсон напомнил, что Украина получает реактивные системы залпового огня и украинские войска очень эффективно их используют.

«Мы считаем, что Украина способна отбросить Россию на позиции, где они были до 24 февраля 2022 года. А это именно тот результат, которого, как говорит Владимир [Зеленский], он планирует достичь», — добавил премьер.



Президент Владимир Зеленский ранее призвал лидеров Большой семерки сделать все возможное, чтобы завершить войну до конца года.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для освобождения Украиной временно захваченных территорий нужно только конкретное количество позиций определенной тяжелой техники для «паритета вооружения».

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