Сколько продлится война. Западные политики, военные и аналитики отвечают на самый сложный вопрос и приходят к единому выводу
Украинский военнослужащий выглядывает из окопа на позиции в Луганской области, 18 июня 2022 года (Фото:Anna Kudriavtseva / REUTERS)
По прогнозам западных чиновников и экспертов, война в Украине может длиться месяцами, годами или растянуться на десятилетия. Но, несмотря ни на что, для союзников важна победа Киева, поэтому они не будут сбавлять обороты военной и прочей помощи.
Война России против Украины может затянуться на годы. Такое мнение одновременно высказали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на страницах двух западных изданий в воскресенье, 19 июня.
В частности, Столтенберг в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag предупредил о необходимости долгосрочной поддержки для Украины. «Надо готовиться к тому, что на это могут уйти годы, — заметил он. — Мы не должны переставать поддерживать Украину. Даже если расходы высокие — не только на военную поддержку, но из-за роста цен на энергоносители и продукты питания». Такие расходы не идут ни в какое сравнение с «той ценой, которую приходится ежедневно платить украинцам, жертвуя многими человеческими жизнями», добавил чиновник.
Между тем Борис Джонсон в своей колонке для британской газеты The Sunday Times отметил, что союзники должны обеспечить Украине «стратегическую выносливость, чтобы выжить и в конечном счете победить» агрессора.
«С огорчением отмечу, что нам нужно готовиться к затяжной войне, потому что Путин перешел к военной кампании на истощение, пытаясь стереть украинские силы все большей силой, — написал британский премьер. — Время — очень важный фактор. Все зависит от того, способна ли Украина быстрее увеличить свою способность отвоевать захваченные территории, пока россияне будут ускоренно собирать ресурсы для новой атаки».
При этом оба западных лидера признали: поражение Украины будет дорого стоить Европе. «Если Путин сделает из этой войны вывод, что он может просто продолжать так, как он поступал после войны в Грузии 2008 года и оккупации Крыма в 2014 году, тогда мы заплатим гораздо более высокую цену», — подчеркнул генсек НАТО.
Путин не остановится на расчленении Украины, детализирует Джонсон. «Только на прошлой неделе он сравнил себя с Петром Первым и присвоил России „вечное право возвращать“ территории, которые когда-то населяли „славяне“ — доктрина, которая оправдывает захват огромных территорий в Европе, включая территории стран-членов НАТО», — напоминает он.
На то, что Западу следует готовиться к расширению конфликта, намекнул в своем выступлении и новый командующий британской армией Патрик Сандерс. В частности, он обратился к британским военным с призывом «вновь приготовиться к бою в Европе», чтобы победить силы российского диктатора Владимира Путина.
«Сегодня крайне необходимо создать армию, способную бороться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою, — заявил Сандерс. — Мы — поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе».
Такие заявления западных лидеров свидетельствуют о том, что Запад не видит перспективы быстрого военного прорыва со стороны Украины, несмотря на ожидаемое прибытие нового вооружения натовских стандартов, пишет британская газета The Guardian.
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