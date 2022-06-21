Сколько продлится война. Западные политики, военные и аналитики отвечают на самый сложный вопрос и приходят к единому выводу 21 июня, 08:34 Сюжет Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий выглядывает из окопа на позиции в Луганской области, 18 июня 2022 года (Фото:Anna Kudriavtseva / REUTERS)

По прогнозам западных чиновников и экспертов, война в Украине может длиться месяцами, годами или растянуться на десятилетия. Но, несмотря ни на что, для союзников важна победа Киева, поэтому они не будут сбавлять обороты военной и прочей помощи.

Война России против Украины может затянуться на годы. Такое мнение одновременно высказали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на страницах двух западных изданий в воскресенье, 19 июня.

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В частности, Столтенберг в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag предупредил о необходимости долгосрочной поддержки для Украины. «Надо готовиться к тому, что на это могут уйти годы, — заметил он. — Мы не должны переставать поддерживать Украину. Даже если расходы высокие — не только на военную поддержку, но из-за роста цен на энергоносители и продукты питания». Такие расходы не идут ни в какое сравнение с «той ценой, которую приходится ежедневно платить украинцам, жертвуя многими человеческими жизнями », добавил чиновник.

Между тем Борис Джонсон в своей колонке для британской газеты The Sunday Times отметил, что союзники должны обеспечить Украине «стратегическую выносливость, чтобы выжить и в конечном счете победить» агрессора.

«С огорчением отмечу, что нам нужно готовиться к затяжной войне, потому что Путин перешел к военной кампании на истощение , пытаясь стереть украинские силы все большей силой, — написал британский премьер. — Время — очень важный фактор. Все зависит от того, способна ли Украина быстрее увеличить свою способность отвоевать захваченные территории , пока россияне будут ускоренно собирать ресурсы для новой атаки».

При этом оба западных лидера признали: поражение Украины будет дорого стоить Европе. «Если Путин сделает из этой войны вывод, что он может просто продолжать так, как он поступал после войны в Грузии 2008 года и оккупации Крыма в 2014 году, тогда мы заплатим гораздо более высокую цену», — подчеркнул генсек НАТО.

Путин не остановится на расчленении Украины, детализирует Джонсон. «Только на прошлой неделе он сравнил себя с Петром Первым и присвоил России „вечное право возвращать“ территории, которые когда-то населяли „славяне“ — доктрина, которая оправдывает захват огромных территорий в Европе, включая территории стран-членов НАТО», — напоминает он.

На то, что Западу следует готовиться к расширению конфликта, намекнул в своем выступлении и новый командующий британской армией Патрик Сандерс . В частности, он обратился к британским военным с призывом «вновь приготовиться к бою в Европе», чтобы победить силы российского диктатора Владимира Путина.

«Сегодня крайне необходимо создать армию, способную бороться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою, — заявил Сандерс. — Мы — поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе».

Такие заявления западных лидеров свидетельствуют о том, что Запад не видит перспективы быстрого военного прорыва со стороны Украины, несмотря на ожидаемое прибытие нового вооружения натовских стандартов, пишет британская газета The Guardian .

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