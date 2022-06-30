Закончится ли война до конца года: в США оценили реальность ожиданий Зеленского

30 июня, 10:16
Джон Кирби (Фото:defense.gov)

Джон Кирби (Фото:defense.gov)

В США хотели бы, чтобы война России против Украины закончилась в ближайшее время, но кремлевский диктатор Владимир Путин хочет продолжать атаки.

Об этом в интервью Bloomberg заявил координатор по вопросам стратегической коммуникации Совета нацбезопасности при президенте США Джон Кирби, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского об ожиданиях завершения войны до конца года.

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«Мы хотели бы, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильные вещи. Но Путин не показывает намерения идти на переговоры. Он показывает намерения, что хочет продолжать атаковать Украину и достичь военных целей», — сказал Кирби.

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По его словам, поэтому США и в дальнейшем будут продолжать помогать Украине укреплять ее оборону.

Ранее Зеленский призвал лидеров G7 сделать все возможное, чтобы завершить войну до конца года.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Владимир Путин Белый дом Владимир Зеленский Война России против Украины

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