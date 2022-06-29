Не давали Киеву 72 часа. Подоляк ответил на сообщения СМИ о «сомнениях» Белого дома в том, что Украина вернет все захваченные территории 29 июня, 18:38 Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что в администрации президента США Джо Байдена сомневаются, сможет ли Украина вернуть контроль над временно захваченными территориями.

В своем Telegram-канале в среду, 29 июня, Подоляк подчеркнул, что Украина вернет временно оккупированные территории военным путем — «это чистая математика и военный расчет». По его словам, для этого нужно только конкретное количество позиций определенной тяжелой техники для «паритета вооружения».



Видео дня

«Кто-то видит в таких статьях «сложные политические игры» или «российские информационные спецоперации», но реальность гораздо банальнее. Есть «ястребы», есть «голуби», а есть классические пессимисты. Вот проснулся условный «работник аппарата» в плохом настроении, поделился за кофе нытьем с журналистом, и вот уже миллионы видят заголовок: «Все пропало, Путин побеждает». Ага, точно побеждает (ирония)).

Это те же люди, которые не верили, что Киев продержится хотя бы 72 часа (126 дней — немного больше), что Европа введет нефтяное эмбарго и что Украина когда-то получит тяжелую технику от НАТО (вопросы теперь только в темпах снабжения)…", — отметил советник главы ОП.

Подоляк добавил, что с марта Украина прошла большой путь в «переосмыслении этой войны западными элитами»:

«Каждый день общаюсь с советниками, членами парламента и представителями западных стран и могу сказать одно. То, что Путин должен позорно проиграть эту войну — абсолютный консенсус лидеров цивилизованного мира. Подчеркиваю еще раз: проигрыш РФ — безусловная цель цивилизованного мира ради прогрессивного развития человечества, а не возвращения в советские лагеря и холодные войны».

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники среди представителей США сообщил, что в Белом доме «теряют уверенность» в том, что даже с тяжелым вооружением Украина сможет вернуть все территории, которые были захвачены российскими оккупантами после 24 февраля.



Россияне определяют наш передний край своими трупами – Юрий Бутусов https://www.youtube.com/embed/kO-45kuoVb0

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.