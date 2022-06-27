Зеленский призвал лидеров G7 сделать все возможное, чтобы завершить войну до конца года 27 июня, 15:24 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский пообщался с лидерами G7 по видеосвязи (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран G7 сделать все возможное, чтобы завершить полномасштабное вторжение России до конца текущего года.

Об этом он сказал во время закрытого обращения к мировым лидерам на саммите G7, пишет Le Monde со ссылкой на источник агентства AFP.

По словам Зеленского, война, затянувшаяся до зимы, рискует продолжаться и дальше.

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Он призвал лидеров G7 сделать все возможное, чтобы закончить войну до конца года, в том числе путем усиления санкций против России.

Ранее сообщалось, что Зеленский попросил у лидеров Большой семерки передать Украине ПВО, усилить санкции против страны-агрессора России и представить гарантии безопасности.

В официальном пресс-релизе Офиса президента по итогам обращения к лидерам G7 нет упоминания о сроках завершения войны в Украине.

В эти дни в Германии проходит саммит лидеров стран G7.

Лидеры стран Большой семерки обязались предоставлять Украине бессрочную поддержку по ее защите на фоне полномасштабного вторжения России.

Лидеры нескольких стран G7 подтвердили, что вводят запрет на импорт российского золота. Официальное заявление об эмбарго сделают во вторник, 28 июня.

Россия напала на Украину 24 февраля. 27 июня — 123-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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