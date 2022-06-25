Разговор с генералом Ходжесом. Знаменитый стратег прогнозирует дальнейший ход войны и подсмеивается над мозгами российских военачальников 25 июня, 07:00 Эксклюзив НВ Не останавливаться: залогом победы Украины в войне американский генерал в отставке Бен Ходжес считает непрерывное обучение украинских военных (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Генерал Бен Ходжес, экс-командующий армией США в Европе, уверяет, что агрессор будет отброшен к позициям 24 февраля до конца года, а в том, что это не случится раньше, он винит медливший с поставками оружия Запад и Украину, которая недостаточно готовилась к войне

Генерал Бен Ходжес, в прошлом — командующий армией США в Европе, а сегодня авторитетный военный эксперт Европы и Америки, еще летом прошлого года говорил о подготовке России к новому этапу эскалации войны на территории Украины. Также он упрекал Запад в отсутствии стратегии безопасности Черноморского региона и недостаточном внимании к провокациям России.

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Сегодня, четыре месяца спустя после начала широкомасштабной войны России в Украине, в разговоре с НВ он рассказывает, каким видит дальнейшее развитие событий на фронте и называет условия, при которых война не примет характер затяжной, а победы Украины будут очевидными.

— Сегодня многие, говоря о российской войне в Украине, сравнивают ее со Второй мировой войной и по характеру ведения войны, и по ее длительности. Согласны ли вы с этим утверждением и видите ли существенные отличия?

— Я думаю, одна из общих черт — ужасающая дикость, разрушения и убийства, которых мир не видел последние 80 лет. Также я хочу отметить криминальные поступки российских военных, насилие над людьми — это то, что роднит эту войну со Второй мировой войной и преступлениями нацизма. Конечно же есть отличия — пришли новые технологии, особенно в том, что касается дронов, да и оружие сейчас более совершенно, чем во Второй мировой войне, но мышление командующих российской армией, то, как они принимают решения, практически идентично временам Второй мировой войны.

— Мы также говорим об этой войне как о долгосрочной. Войне на годы, не на месяцы — согласны ли вы с таким ее восприятием?

— Если Украина получит все необходимое от стран Запада, и если украинцы продолжат бороться так же, как они борются за свою землю сейчас, если они продолжат учиться воевать, то, я думаю, уже в этом году русские будут выдавлены к черте, за которой они находились до 24 февраля. Если же Запад не будет и дальше привержен помощи Украине в этой войне, то она действительно может затянутся на долгие годы.

— Мы благодарны нашим западным партнерам, но все же того вооружения, которое сегодня мы от них получаем, все еще недостаточно даже для того, чтобы держать оборону. В чем, на ваш взгляд, причина таких медленных поставок вооружения в Украину?

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