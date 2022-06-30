Sky News показал видео обучения украинских артиллеристов в Британии, их профессионализм шокировал офицеров
Британские офицеры обучают украинских военных работе с западными РСЗО (Фото:Скриншот видео Sky News/YouTube)
Телеканала Sky News обнародовал видео обучения украинских военных в Великобритании использованию вооружений в борьбе с Россией, в частности, современных реактивных систем залпового огня.
Около 450 украинских артиллеристов прошли специальные тренировочные курсы в Солсбери.
Офицер британской армии капитан Джеймс Олифант, который помогал проводить тренировки по использованию РСЗО, был шокирован профессионализмом украинских военных.
«Для нас это стало шоком. Мы подготовили программу обучения и содержание тренинга, основываясь на нашем опыте обучения британских солдат. А когда мы узнали, что они профессиональные ракетные артиллеристы, содержание курса и его проведение стало намного проще, — отметил он.
Офицер 1-го ранга Ребекка Баллок также отметила высокую мотивацию военнослужащих.
«Они знают, что их окно обучения довольно короткое, так что мотивация получить как можно больше знаний была отмечена», — резюмировала она.
Во время визита в Киев премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут проходить обучение до 10 000 солдат.
Подобную программу обучения также внедрили в США.
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