Sky News показал видео обучения украинских артиллеристов в Британии, их профессионализм шокировал офицеров 30 июня, 12:47 Британские офицеры обучают украинских военных работе с западными РСЗО (Фото:Скриншот видео Sky News/YouTube)

Телеканала Sky News обнародовал видео обучения украинских военных в Великобритании использованию вооружений в борьбе с Россией, в частности, современных реактивных систем залпового огня.

Около 450 украинских артиллеристов прошли специальные тренировочные курсы в Солсбери.

Офицер британской армии капитан Джеймс Олифант, который помогал проводить тренировки по использованию РСЗО, был шокирован профессионализмом украинских военных.

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«Для нас это стало шоком. Мы подготовили программу обучения и содержание тренинга, основываясь на нашем опыте обучения британских солдат. А когда мы узнали, что они профессиональные ракетные артиллеристы, содержание курса и его проведение стало намного проще, — отметил он.

Офицер 1-го ранга Ребекка Баллок также отметила высокую мотивацию военнослужащих.

«Они знают, что их окно обучения довольно короткое, так что мотивация получить как можно больше знаний была отмечена», — резюмировала она.

Во время визита в Киев премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут проходить обучение до 10 000 солдат.



Подобную программу обучения также внедрили в США.

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