Украинская победа. Сможет ли Запад остановить Путина? 29 июня, 20:13 Эксклюзив НВ

За четыре месяца с тех пор, как президент России Владимир Путин начал свое вторжение в Украину, Европа впечатляюще перестроилась. Но что дальше?

Ближайшие недели покажут, будет ли продолжена эта работа по построению более решительного Европейского Союза для будущих новых геополитических вызовов, или, напротив, перед лицом нарастающих экономических препятствий и путинской войны на истощение произойдет «короткое замыкание» еще до того, как работа будет выполнена.

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До сих пор Европейский Союз (ЕС) оставался единым с Соединенными Штатами и другими странами в отношении беспрецедентного набора санкций против России. Кроме того, он начал укреплять свою жесткую силу за счет увеличения расходов на оборону и быстро пошел на снижение своей постыдной энергетической зависимости от Москвы. Совсем недавно «Большая семерка» (G7), похоже, объявила о готовности на запрет на импорт российского золота.

Таким образом, Путин точно не предполагал, затевая свою войну, что ЕС возьмет на себя обязательство обеспечить будущее Украины как демократической, независимой и европейской страны посредством экономической поддержки в размере миллиардов евро, беспрецедентных поставок оружия, а теперь ещё и предложения кандидатуры членства в Союзе Украине и Молдове.

Пока НАТО открывало свой саммит в Мадриде, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил растущую озабоченность Москвы по поводу единства целей ЕС и альянса. Он сказал, что ЕС и НАТО создают коалицию для ведения войны с Москвой. Эту коалицию он сравнил с «Гитлером во время Второй мировой войны». Как бы смехотворно ни звучали слова Лаврова для разумных ушей — тиранический диктатор этой эпохи сидит в Москве, а не в Берлине, — он подчеркивает озабоченность Путина общим делом Запада и его искаженный взгляд на историю.

Тем не менее, каким бы впечатляющим ни был проект ЕС по его перестройке, в ближайшие месяцы он, скорее всего, даст сбой, если политическая убежденность не станет еще сильнее в этот исторический момент. Это потребует более быстрой реализации новой оборонной и энергетической политики, а также большей поддержки Украины.

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