США и Британия разработали план обучения украинских военных использованию новых РСЗО — американский генерал 9 июня, 09:27 Цей матеріал також доступний українською Украина получит от США РСЗО HIMARS (Фото:StirileProTV/Facebook)

США и Великобритания разработали план обучений украинских военных работе с новыми реактивными системами залпового огня, в частности HIMARS, которые должны получить ВСУ в качества военной помощи.

Об этом сообщил глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, пишет The Washington Post.

По его словам, американские военные разработали план обучения сразу взвода украинских солдат.

Видео дня

Он зависит от того, насколько первая группа военных продемонстрирует мастерство владения этим оружием.

«Мы должны начать это дело с рациональной и продуманной программы, которая позволит обучить их до уровня, при котором они станут эффективными. Просто бросить эту систему оружия в бой не принесет пользы. Вы должны быть обучены работе с ней, чтобы добиться максимально эффективного использования оружия как высокоточной систем», — пояснил генерал.

Россия очень боится, что Украина получит HIMARS – Сергей Грабский, военный эксперт https://www.youtube.com/embed/dDGbLkGLAds

Милли добавил, что Великобритания также будет обучать по одному взводу за раз, что позволит украинским силам нарастить свою реактивную артиллерию.

Издание отмечает, что обучение украинской армии работе новыми РСЗО может говорить о том, что планируется отправить Украине больше такого оружия.

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.

В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:

РСЗО HIMARS и снаряды к ним;

пять противоартиллерийских радаров;

две РЛС для обнаружения воздушных целей;

1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;

6 тысяч единиц противотанкового оружия;

15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

четыре вертолета Ми-17;

15 тактических автомобилей;

запчасти и оборудование.

В свою очередь, Британия уже анонсировала поставки Украине реактивных систем залпового огня M270. Решение об отправке РСЗО было согласовано с США, которые являются производителями данного вооружения.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.