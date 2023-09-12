Ким Чен Ын приехал в Россию на своем бронепоезде — видео 12 сентября, 16:16 Ким Чен Ын едет в Россию, 10 сентября 2023 года (Фото:KCNA via REUTERS)

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын прибыл в страну-агрессор Россию на своем бронепоезде, сообщили кремлевские пропагандисты во вторник, 12 сентября.

Как пишет пропагандистское агентство ТАСС, глава российского минприроды Александр Козлов встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае.



Пропагандисты РБК со ссылкой на источник сообщили, что Ким Чен Ын встретится с российским диктатором Путиным 13 сентября. Встреча может пройти в российском Владивостоке.

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Как пишет агентство Reuters, Ким Чен Ын использовал бронепоезд для поездок в Китай и Вьетнам, а также во время поездки на встречу с Путиным в 2019 году.

Ранее агентство AFP сообщило, что Ким Чен Ын въехал на территорию России рано утром 12 сентября.



Визит происходит на фоне сообщений СМИ о готовности КНДР передать России оружие и боеприпасы для продолжения полномасштабной войны против Украины. Financial Times писала, что Ким Чен Ын готов заключить с Путиным такое соглашение, а в обмен Северная Корея может получить зерно, нефть, военные технологии или валюту.

США уже предупредили, что, если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

КНДР — одна из немногих стран, которые открыто поддерживают развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Ким Чен Ын называл ее «священной борьбой» и заявлял о желании строить «сильное государство» вместе с Путиным.

В конце июля глава минобороны России Сергей Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.