Артиллерия из КНДР. Что известно украинским разведчикам о вероятных поставках оружия из Северной Кореи в РФ 12 сентября, 13:37 Ким Чен Ын отправляется в Россию из КНДР, 10 сентября 2023 года (Фото:KCNA через REUTERS)

Северная Корея действительно представляет интерес для российского режима, поскольку имеет достаточно большие запасы советских образцов вооружения, однако такая потребность армии РФ является красноречивым свидетельством ее состояния.

Об этом в интервью Radio NV заявил Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны Украины. Он прокомментировал информацию о том, что Россия планирует сотрудничать с Северной Кореей и получить от нее артиллерийские снаряды.

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Юсова считает «очень красноречивым» тот факт, что Россия вынуждена просить и боекомплекты, и вооружение у других государств.

«Когда речь идет о Северной Корее — это же не пример о высокотехнологичном вооружении. Мы понимаем, что несмотря на большие запасы, огромные склады, есть дефицит, в частности дефицит вооружений для артиллерийских систем. Информация о сотрудничестве с Северной Кореей не стала новостью, это известная информация. Несколькодневный визит Шойгу, который недавно состоялся, так же был посвящен этому. Номенклатура, которую Россия просила и на которую подавала запрос, была гораздо больше. Тем не менее далеко не по всем позициям они получили подтверждение или положительные сигналы», — поделился Юсов данными украинской разведки.



Он подтвердил, что Северная Корея действительно «представляет интерес для режима Путина, потому что имеет достаточно большие запасы еще советских образцов вооружения и БК для них».

По словам Юсова, исключать поставки северокорейских боеприпасов в Россию Украина не может. «насколько это повлияет — это повлияет на возможность продолжать оборону со стороны агрессора. Существенно нельзя говорить о том, что сотрудничество только с Северной Кореей будет каким-то революционным для армии агрессора на временно оккупированных украинских территориях», — убежден спикер ГУР Минобороны Украины.

12 сентября руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию, где встретится с диктатором Владимиром Путиным — вероятно, встреча пройдет в российском Владивостоке в среду, 13 сентября.

Ожидается, что одной из тем переговоров между двумя диктаторами будет передача оружия из КНДР в Россию. США уже предупредили, что, если такая передача состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.