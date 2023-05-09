Ким Чен Ын поздравил диктатора Путина с 9 мая и назвал войну РФ против Украины «священной борьбой» 9 мая, 11:55 Ким Чен Ын (Фото:KRT/via Reuters TV/Handout via REUTERS)

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил российского диктатора Владимира Путина с 9 мая.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

В телеграмме Ким Чен Ын «от имени правительства и народа КНДР» послал Путину, российскому правительству и народу «горячие поздравления по случаю знаменательного дня».

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Также Ким Чен Ын начал бредить, что сейчас армия и народ России якобы «отважно поднялись на священную борьбу за осуществление международной справедливости и защиту глобального мира против насилия и тирании империалистов».

24 апреля российское издание Ведомости сообщало, что на празднование Дня победы 9 мая в Москве ожидается визит единственного иностранного лидера — главы Кыргызстана Садыра Жапарова.

После этого в Кремле попытались оправдать международную изоляцию на 9 мая тем, что «никого не приглашали».

Впоследствии стало известно, что кроме Жапарова на парад в Москву приедут белорусский диктатор Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никола Пашинян.



От военного парада на 9 мая большинство регионов РФ решили отказаться, чтобы «не провоцировать» украинцев.

По данным британской разведки, одной из причин отмены парадов 9 мая в РФ являются большие потери российской армии.

В 2022 году на празднование дня Победы в Москву не приехал ни один лидер иностранного государства. В Кремле тогда тоже утверждали, что никого не приглашали.