Ким Чен Ын поздравил диктатора Путина с 9 мая и назвал войну РФ против Украины «священной борьбой»
Ким Чен Ын (Фото:KRT/via Reuters TV/Handout via REUTERS)
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил российского диктатора Владимира Путина с 9 мая.
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.
В телеграмме Ким Чен Ын «от имени правительства и народа КНДР» послал Путину, российскому правительству и народу «горячие поздравления по случаю знаменательного дня».
Также Ким Чен Ын начал бредить, что сейчас армия и народ России якобы «отважно поднялись на священную борьбу за осуществление международной справедливости и защиту глобального мира против насилия и тирании империалистов».
24 апреля российское издание Ведомости сообщало, что на празднование Дня победы 9 мая в Москве ожидается визит единственного иностранного лидера — главы Кыргызстана Садыра Жапарова.
После этого в Кремле попытались оправдать международную изоляцию на 9 мая тем, что «никого не приглашали».
Впоследствии стало известно, что кроме Жапарова на парад в Москву приедут белорусский диктатор Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никола Пашинян.
От военного парада на 9 мая большинство регионов РФ решили отказаться, чтобы «не провоцировать» украинцев.
По данным британской разведки, одной из причин отмены парадов 9 мая в РФ являются большие потери российской армии.
В 2022 году на празднование дня Победы в Москву не приехал ни один лидер иностранного государства. В Кремле тогда тоже утверждали, что никого не приглашали.