Двойная угроза. КНДР может стать хабом для поставок китайского оружия в Россию — аналитик Defense Express 12 сентября, 15:25 Артиллерия КНДР на параде в Пхеньяне, 2018 год (Фото:REUTERS/Danish Siddiqui/File Photo)

Вероятные поставки боеприпасов и другого оружия из КНДР в Россию являются лишь частью угрозы для Украины: еще большей может быть превращение Северной Кореи в хаб, через который в РФ будет поступать вооружение из Китая.

Таким мнением в интервью Radio NV поделился Олег Катков, главный редактор Defense Express, комментируя вопрос вероятных договоренностей о поставках вооружении между Россией и КНДР в результате встречи Ким Чен Ына с Владимиром Путиным.

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«Есть очень важный и, на мой взгляд, более чем угрожающий фактор того, что КНДР не надо рассматривать как страну, которая будет поставлять только свое. Важно вернуться просто к историческому опыту КНДР времен Ирано-иракской войны 80-х годов, когда КНДР взяла на себя роль страны, которая стала хабом. И поставляла в том числе советское и китайское вооружение. Причем относительно, например, Китая, то там речь шла об оценках примерно под миллиард долларов тогдашних 80-х годов», — отметил Катков.

Он напомнил, что тогда в ирано-иракском конфликте Китая заявлял, что придерживается строгого нейтралитета, не поставляет вооружение, не помогает ни одной стороне и выступает за мирное дипломатическое решение войны. «Но [Китай] поставлял в КНДР вооружение, которое после этого сразу без переупаковки шло в Иран. А речь шла о том, что передавались не только снаряды, артиллерийские системы, а передавались истребители в количестве сотни единиц», — рассказал эксперт. По его словам, такие поставки «было довольно трудно скрыть».

«И когда прямо у Пекина официально спрашивали, а как так, то он отвечал: а вы знаете, мы поставляем в КНДР, с этим все окей. А вот куда КНДР девает это вооружение — это не к нам вопрос», — провел Катков исторические аналогии.

Он также с сожалением констатировал, что международное сообщество, похоже, вряд ли смогло бы предотвратить такие процессы.

«В отношении КНДР, если рассматривать возможность исключительно ее поставок: как на нее еще повлиять, когда страна под самыми жесткими санкциями в мире? Это страна-изгой. Я даже не могу представить. Относительно влияния на Китай? Также практика демонстрирует то, что несмотря на уже доказанные известные моменты, что Китай поставляет в РФ компоненты двойного назначения», — отметил Катков.

По его словам, международный западный мир вряд ли будет иметь "хоть какое-то влияние" на компоненты из Китая, которые РФ может использовать в создании, например, собственной авиации, в частности вертолетов и истребителей. «А то, что недавно произошло? Конечно, это не мой профиль в отношении геополитики, но G20 с ее финальным коммюнике по Украине. Оно вполне демонстрирует то, что, например, лидер Индии очень радостно ручкается с Лавровым, улыбаясь», — напомнил эксперт.

12 сентября глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию, где встретится с диктатором Владимиром Путиным — вероятно, встреча пройдет в российском Владивостоке в среду, 13 сентября.

Ожидается, что одной из тем переговоров между двумя диктаторами будет передача оружия из КНДР в Россию. США уже предупредили, что, если такая передача состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.