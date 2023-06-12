Ким Чен Ын заявил о желании построения сильного государства вместе с Путиным 12 июня, 05:26 Ким Чен Ын (Фото:KCNA через REUTERS)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании строить «сильное государство, держась за руку с Владимиром Путиным»,

Об этом сообщает ЦТАК.

«Ын в своем послании подтвердил свою готовность стремиться к более тесному стратегическому сотрудничеству между КНДР и Россией, крепко держась за руки с российским президентом, в соответствии с общим стремлением народов двух стран достичь великой цели построения могущественной страны и надежной защиты глобального мира и безопасности», — сообщило государственное СМИ.

Видео дня

Читайте также: Ким Чен Ын запретил в КНДР самоубийства

Ким Чен Ын выпустил свое послание по случаю «национального дня РФ», поддержав решение РФ начать войну против Украины.