Ким Чен Ын заявил о желании построения сильного государства вместе с Путиным

12 июня, 05:26
Поделиться:
Ким Чен Ын (Фото:KCNA через REUTERS)

Ким Чен Ын (Фото:KCNA через REUTERS)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании строить «сильное государство, держась за руку с Владимиром Путиным»,

Об этом сообщает ЦТАК.

«Ын в своем послании подтвердил свою готовность стремиться к более тесному стратегическому сотрудничеству между КНДР и Россией, крепко держась за руки с российским президентом, в соответствии с общим стремлением народов двух стран достичь великой цели построения могущественной страны и надежной защиты глобального мира и безопасности», — сообщило государственное СМИ.

Видео дня

Читайте также:
Ким Чен Ын запретил в КНДР самоубийства

Ким Чен Ын выпустил свое послание по случаю «национального дня РФ», поддержав решение РФ начать войну против Украины.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Владимир Путин КНДР Ким Чен Ын Северная Корея

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X