«Это не секрет». В Белом доме объяснили, зачем Шойгу поехал в КНДР 28 июля, 12:27 Ким Чен Ын и Сергей Шойгу (Фото:image released by North Korea’s Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS)

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу посетил Северную Корею на фоне трудностей с приобретением вооружений, которые переживает Кремль.

Такое предположение высказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

«Это не секрет… Путин обращается к другим странам за помощью и поддержкой в ведении войны в Украине. И это, как мы знаем, включает некоторые контакты (с Северной Кореей — ред.)», — сказал он.

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В Белом доме напомнили, что Северная Корея поддерживает Кремль в войне против Украины и поставляет оружие, включая пехотные ракеты и снаряды.

Согласно сообщениям государственных СМИ Северной Кореи, РФ и КНДР «будут укреплять отношения».

Сообщается, что Шойгу сопровождал северокорейского диктатора Ким Чен Ына на выставке вооружений, где были представлены баллистические ракеты КНДР с ядерными боеголовками, запрещенные резолюциями Совбеза ООН.

26 июля Шойгу прибыл в КНДР, где встретился со своим коллегой Кан Сун Намом и Ким Чен Ыном.

Шойгу прибыл в КНДР по случаю 70-й годовщины так называемого «Дня победы» в Корейской войне, которая длилась на полуострове с 1950 по 1953 год. Пхеньян называет ее «Отечественной освободительной войной». Де-юре война не закончилась — заключили перемирие, которое продолжается до сих пор.

В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Северная Корея передавала ракеты и снаряды ЧВК Вагнера для войны против Украины. В Белом доме говорили, что Москва предлагает Пхеньяну еду в обмен на боеприпасы.

Ким Чен Ын называл развязанную против Украины российскую полномасштабную войну «священной борьбой» и заявлял о желании строить сильное государство вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

По мнению аналитиков, визит Шойгу повышает возможность более открытой поддержки Северной Кореи, особенно в условиях изоляции России Западом.