Ким Чен Ын приехал к Путину. Почему их договоренности могут быть самой опасной сделкой России и КНДР и что означают для Украины 12 сентября, 11:44 Сюжет Ким Чен Ын и Путин впервые встретились весной 2019 года во Владивостоке (на фото) (Фото:Kremlin.ru)

Утром во вторник, 12 сентября, бронированный поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию, где северокорейский диктатор встретится с Владимиром Путиным. Это его первый визит за пределы КНДР за четыре года, а главной темой переговоров могут стать договоренности об оружии и технологиях с РФ.

NV собрал самые важные оценки международных аналитиков и мировых СМИ о том, чем может завершиться встреча Путина и Ким Чен Ына для Украины и мира.

Где, как и зачем встречаются диктаторы

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Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл утром 12 на станцию Хасан (Приморский край РФ) — это единственный населенный пункт России на границе с КНДР и самый южный поселок на Дальнем Востоке России.

В 274 км автомобильного пути от Хасана расположен город Владивосток, где 10−13 сентября Россия проводит Восточный экономический форум. Как ожидается, именно на полях форума встретятся Владимир Путин и Ким Чен Ын.

Кремль до последнего не конкретизировал место встречи диктаторов, подтвердив лишь «встречу на Дальнем Востоке».

Ее программу спикер Кремля Дмитрий Песков очертил так: «Состоятся переговоры. Речь идет о переговорах двух делегаций, которые возглавляют лидеры двух стран. Будет общение один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына. Каких-то пресс-конференций не запланировано».

Песков также дал понять, что важнейшие договоренности двух диктаторов, очевидно, останутся тайной. «Наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования», — заявил спикер Кремля.

Кроме того, он анонсировал обсуждение вопросов, связанных «с двусторонними отношениями, с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями, культурными обменами», а также «насыщенный обмен мнениями относительно ситуации в регионе и по международным делам в целом».

С момента прихода к власти в 2011 году и до нынешней поездки в РФ Ким Чен Чен Ын выезжал за границу всего 9 раз — все путешествия были совершены в 2018 и 2019 годах, напоминает CNN. Последний раз он посетил Южную Корею в июне 2019 года, а перед тем — Россию в апреле 2019-го. Именно тогда Ким Чен Чен Ын впервые встретился с Путиным, тоже во Владивостоке.

Сейчас, по данным KCNA (официальное информагентство КНДР), северокорейского диктатора сопровождают в поездке в Россию высокопоставленные чиновники, включая представителей военных. В состав делегации, скорее всего, входят министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй и чиновник, ответственный за военную промышленность — Чо Чун Рён.

О чем на самом деле договариваются Ким Чен Ын и Путин

Правительства западных государств, аналитики в области безопасности и международная пресса пристально следят за встречей Владимира Путина с Ким Чен Ыном.

Как напоминает CNN, она была организована на фоне критической потребности России в новых поставках боеприпасов и снарядов — после истощения российской армии за более чем 18 месяцев войны в Украине. Белый дом заявлял, что Россия хочет купить «буквально миллионы» артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. Тогда как Северной Корее, которая много лет находится под влиянием международных санкций из-за ее ядерной программы, «не хватает всего — начиная от наличных денег и еды до ракетной техники».

«Ким Чен Ын располагает запасами боеприпасов, которых жаждет Россия, пока она продолжает свою войну в Украине, а Северная Корея может получить взамен передовые технологии и крайне необходимую продовольственную помощь», — подтверждает New York Times.



«Встреча может привести к тому, что Пхеньян получит в свои руки вооружение, доступ к которому ему запрещали два десятилетия санкций Организации Объединенных Наций — особенно [средства для северокорейской] программы баллистических ракет, способных нести ядерное оружие», — отмечает CNN.

Ким Чен Ын отправляется в Россию на поезде из КНДР, 10 сентября 2023 / Фото: KCNA via REUTERS

The Guardian уточняет, что Россия скорее всего договаривается об обеспечении поставок артиллерийских и других боеприпасов из КНДР, тогда как Северная Корея могла бы получить передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также энергетическую и продовольственную помощь. Это могло бы увеличить угрозы, которые представляет северокорейская ракетная программа: несмотря на санкции, в последние годы Ким Чен Ын развивает ее достаточно быстро. КНДР испытала десятки ракет, в том числе межконтинентальных баллистических, которые гипотетически могли бы доставить ядерную боеголовку к материковой части США, напоминает CNN.

Правительство США на прошлой неделе подтвердило, что переговоры по поставкам оружия между Россией и Северной Кореей «активно продвигаются», а потому дальнейшие контакты могут состояться именно в рамках попыток России найти новых поставщиков вооружения для использования этого оружия в войне против Украины. В частности пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон подтвердила, что «переговоры об оружии между Россией и КНДР продолжатся во время поездки Ким Чен Ына в Россию»

Еще в июле 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу посетил КНДР, пытаясь убедить власти страны продать артиллерийские боеприпасы Москве.

Аналитики пытаются спрогнозировать, какими технологиями и вооружением реально способны обменяться КНДР и Россия. Северная Корея, вероятно, может частично удовлетворить потребность РФ в артиллерийских боеприпасах и стрелковом оружии, для чего имеет мощные производственные возможности.

«Северная Корея создает то, что я бы называл тяжелым промышленным вооружением, — отметил в комментарии CNN Карл Шустер, бывший руководитель операций в Объединенном разведывательном центре Тихоокеанского командования США, — Ее артиллерия и боеприпасы весьма хороши. Они очень похожи на российские образцы».

NYT напоминает, что Северная Корея является одной из самых милитаризованных стран в мире, и, по мнению аналитиков, действительно имеет избыток боеприпасов, поскольку фактически не вела полномасштабных боевых действий с 1953 года.

Агентство Reuters также пишет, что Северная Корея вероятно имеет большой запас артиллерийских снарядов и ракет, которые были совместимы с оружием советских времен, а также долгую историю производства таких боеприпасов. Однако объемы северокорейских арсеналов и пригодность старого вооружения, которое не использовалось долгое время, менее понятны — как и масштаб ее текущего производства.



В то же время некоторые аналитики считают, что Россия не захочет делиться деталями своих самых секретных технологий вооружения в обмен на ограниченные поставки артиллерийских снарядов и других боеприпасов, пишет The Guardian.

«Путин вряд ли передаст Киму технологии для миниатюризации ядерных устройств или для работы атомных подводных лодок, поскольку даже военная машина, которая отчаянно нуждается [в поставках оружия], не обменивает свои военные „бриллианты“ на старые боеприпасы», — считает профессор Лейф-Эрик Изли, специалист по Северной Корее в сеульском университете Ewha University. В то же время в комментарии CNN он подтвердил, что теоретически Россия действительно обладает военными технологиями, которые нужны Киму для незаконного запуска спутников и программ доставки ядерного оружия.

Чем опасна эта встреча и что могут изменить для Украины договоренности диктаторов

Международные эксперты подчеркивают дипломатические и геополитические последствия этой встречи, которая явно отличается от предыдущих контактов России и КНДР, в основном скорее демонстративных.

Так, присутствие в составе делегации КНДР Чо Чун Рёна — ключевого чиновника, ответственного за военную промышленность Северной Кореи — указывает на то, что страны действительно заключат определенное соглашение о закупке боеприпасов, считает Майкл Мэдден, эксперт по Северной Корее в вашингтонском Центре Стимсона.

Если такие договоренности будут взаимовыгодными для обеих стран, «это может превратить отношения, которые долгое время ограничивались публичными демонстрациями сотрудничества и относительно небольшими объемами торговли, в нечто более существенное — и, как предупреждает Запад, в большую угрозу для глобальной стабильности», пишет NYT.

«Если мы действительно станем свидетелями соглашения, это будет настоящий конец эпохи отношений, которые начались в 1990 году», — считает Федор Тертицкий, ведущий исследователь Kookmin University в Сеуле.

Он напомнил, что с тех пор отношения КНДР и России были «скорее разговорами, а не реальной торговлей», поэтому договоренности, согласно которым Россия должна предоставить Северной Корее нечто ценное в обмен на боеприпасы, будут означать отход от подобной практики.



CNN также подчеркивает, что встреча Путина и Ким Чен Ына на Дальнем Востоке «станет значительным событием», поскольку объединит двух диктаторов, которые «все больше изолируются на мировой арене».

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер в связи с этим саркастически напомнил о существенном изменении тех международных реалий, в которых вынужден действовать Путин: «Ему [Путину] пришлось пересечь всю свою страну, чтобы встретиться с международным изгоем и молить его о помощи в войне, которую он надеялся выиграть в первый же месяц».



С другой стороны, многие аналитики убеждены, что поставки северокорейских боеприпасов не станут тем фактором, который может решающе изменить ситуацию для России в ее войне против Украины.

«Это [оружие] могло бы помочь пополнить истощенные запасы [РФ] и продолжить конфликт, однако оно не изменит его направление», — заявил в комментарии CNN Джозеф Демпси, научный сотрудник в области оборонного и военного анализа Международного института стратегических исследований.

Аналогичного мнения придерживаются и военные аналитики, которых опросило агентство Reuters. Симон Веземан, эксперт из Стокгольмского международного института исследования проблем мира напомнил, что КНДР не способна обеспечить Россию высокотехнологичным оружием.

«Почти ни один из типов [северокорейских] боеприпасов никоим образом не является „передовым“ — они бы могли подпитать традиционные российские методы артиллерийских обстрелов, однако не обеспечат Россию точными боеприпасами», — сказал он.

В то же время, доступ к запасам боеприпасов из КНДР, скорее всего, увеличит возможности России в краткосрочной перспективе, тогда как производственные линии Северной Кореи помогут Москве в долгосрочной перспективе, констатирует Веземан.



Ким Чен Ын и его делегация отправляются в Россию на поезде из КНДР, 10 сентября 2023 / Фото: KCNA via REUTERS

Отдельным вопросом остается низкое качество вооружения из КНДР, о чем напомнил Reuters Патрик Хинтон, аналитик британского Королевского Объединенного института оборонных исследований.

«Плохо изготовленные боеприпасы будут иметь нестабильные характеристики — это может повлиять на их поведение в полете, что будет уменьшать точность; некачественные запалы могут привести к преждевременному срабатыванию [боеприпасов]; срок годности может быть меньшим», — перечисляет он, напоминая, что боеприпасы должны изготавливаться с высоким уровнем качества, «иначе они могут приземлиться не там, где ожидается, что может иметь катастрофические последствия», в том числе и для самой российской армии, отмечает Хинтон.

Reuters напоминает, что эффективность северокорейской артиллерии вызвала вопросы еще в 2010 году, когда армия КНДР выпустила около 170 снарядов по южнокорейскому острову Йонпхендо. Более половины этих снарядов упали в воды вокруг острова, а около 20% тех, что попали в остров, не взорвались. Такой высокий уровень отказов свидетельствует о том, что некоторые произведенные в Северной Корее артиллерийские боеприпасы либо изготовлены с низким качеством, либо испортились от плохих условий и стандартов хранения, пришли тогда к выводу аналитики американского проекта 38 North.