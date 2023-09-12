США без колебаний введут новые санкции, если Россия и КНДР снова нарушат ограничения по передаче оружия

12 сентября, 01:32
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Ким Чен Ын и Сергей Шойгу (Фото:KCNA через REUTERS)

Ким Чен Ын и Сергей Шойгу (Фото:KCNA через REUTERS)

Россию и Северную Корею ждут новые санкции, если КНДР передаст стране-агрессору любое оружие, сообщает Укринформ со ссылкой на слова представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера.

«Я напомню обеим странам, что любая передача оружия из Северной Кореи России будет нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН», — цитирует Миллера Укринформ.

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Он добавил, говорится в сообщении, что США будут внимательно следить за результатами встречи Путина и Кима, которая должна состояться в ближайшее время. Миллер предупредил, что американская сторона будет сохранять давление санкций против КНДР и России, а также без колебаний применит новые ограничения.

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По его мнению, переговоры России и КНДР об оружии для страны-террориста свидетельствуют об эффективности санкций и мер экспортного контроля США.

В понедельник, 11 сентября, стало известно, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын может встретиться с диктатором Владимиром Путиным в российском Владивостоке в среду, 13 сентября.

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В Кремле встречу подтвердили и заявили, что она состоится «в ближайшие дни».

Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Россия Владимир Путин КНДР Госдеп США Ким Чен Ын Санкции против КНДР Война России против Украины

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