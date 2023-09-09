Северная Корея готова заключить соглашение с Россией о поставках оружия — FT 9 сентября, 10:07 Владимир Путин и Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке в апреле 2019 года (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын готов заключить соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках оружия, пишет Financial Times со ссылкой на оценки экспертов.



В ближайшее время Ким Чен Ын якобы планирует приехать в российский Владивосток, чтобы встретиться с Путиным на полях Восточного экономического форума. В путешествие он отправится на своем бронированном поезде с 20 вагонами.

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Как пишет издание, диктаторы будут обсуждать продаж боеприпасов Москве для ее войны в Украине. И почти наверняка переговоры станут успешными, говорят эксперты.

«Пока не ясно, что будет предусматривать соглашение между Северной Кореей и Россией. Пхеньян может предложить боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности — все это поможет Москве отразить контрнаступление Киева», — говорится в статье.

Москва взамен может предложить зерно, нефть и военные технологии, а также твердую валюту в качестве оплаты. Кроме того, не исключается, что РФ может передать КНДР чувствительные военные технологии, которые могут усилить угрозы ее соседям, в частности Южной Корее и Японии.

«Сотрудничество между Россией и Северной Кореей может выйти за пределы соглашений с обычными вооружениями и продовольственной/энергетической помощи, возможно, до передовых технологий для спутников, атомных подводных лодок и баллистических ракет», — говорят эксперты, с которыми пообщалось издание.

Financial Times отмечает, что КНДР столкнулась с серьезными экономическими последствиями из-за пандемии Covid-19, что усиливает потребность Ким Чен Ына продавать оружие России.

В июле этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу приезжал в столицу Северной Кореи город Пхеньян и посетил там выставку вооружений, на которой были представлены в частности боевые и разведывательные беспилотники и новые межконтинентальные баллистические ракеты КНДР.

Северная Корея прямо поддержала войну России против Украины, наложив вето на резолюцию ООН, осуждающую вторжение.

«Северная Корея, Китай и Россия стали новой осью зла, будучи государствами, которыми управляют диктаторы. Они угрожают демократическому международному порядку», — отмечают эксперты в статье для FT.

